Drica Moraes conta que amor pelo filho a ajudou em batalha contra o câncer

A atriz Drica Moraes abriu o coração ao relembrar um período bastante delicado de sua vida pessoal. Em entrevista ao programa 'Polipolar Show', do Canal Brasil, a artista recordou sua batalha contra a leucemia mieloide aguda, diagnosticada em 2010.

De acordo com Drica, o amor pelo filho, Matheus, com 15 anos atualmente, a ajudou em sua luta contra o câncer. Na época em que ela descobriu a doença, o menino tinha acabado de completar seu primeiro ano de vida.

"Foi no aniversário de 1 ano dele, eu desmaiei no banheiro da festinha e fiquei 1 ano no hospital com a janela lacrada. Tenho uma alegria. Acho que, apesar de tudo, eu tenho uma alegria. Pode tudo dar errado que eu acho que a vida ainda não terminou. Pra tudo tem remédio, só não tem a morte ", declarou a atriz.

"Escrevia tudo que acontecia no meu dia, rezava, lembrava da cara do meu filho sorrindo... E le tinha menos de 1 ano, eu lembrava daquele bebê sorrindo e falava 'Vou sair dessa' ", continuou. Em seguida, Drica Moraes, que vivia o início da maternidade tão desejada por ela, contou que devido ao tratamento, acabou perdendo momentos importantes do desenvolvimento do filho, como os primeiros passos.

" Ele começou a andar sem eu ver, e eu mãe solo, né? Ele com a minha mãe, foi tudo muito doido na minha vida. Se eu não fosse essa pessoa doida é porque, realmente, não tinha que estar aqui mesmo. Mas doida com muita serenidade e muita seriedade porque sou uma criança num corpo de adulto, tenho certeza disso", finalizou a artista.

Vale lembrar que Mateus chegou na vida de Drica Moraes em 2009, quando foi adotado pela atriz. No início de 2010, a atriz iniciou uma relação com o médico homeopata Fernando Pitanga, que se tornou pai adotivo de seu filho.

As mudanças na vida de Drica Moraes após a chegada do filho

Em 2024, durante participação no programa 'Encontro', da TV Globo, Drica Moraes celebrou a ótima relação que tem com seu herdeiro. Inclusive, ela aproveitou para dar um puxãozinho de orelha no rapaz, que já está super independente: "São noites e noites esperando adolescente chegar em casa", ela brincou.

"Ele tem (muito orgulho de mim), mas não tá mais na fase de ser meu fã, não. Ele vive muito a vida dele, com os amigos dele, mas tem um orgulho danado", Drica brincou ao detalhar sua relação com o jovem. Durante a entrevista, a artista também aproveitou para celebrar a transformação que o herdeiro gerou em sua vida.

"A gente é uma até ter filhos, e a gente é outra depois de ter filho. Quando esse menininho entrou na minha vida, ele me transformou completamente. A maternidade para mim é uma coisa que eu sempre desejei”, disse.

