Diagnóstico de saúde leva Carlinhos de Jesus a usar cadeira de rodas

O coreógrafo Carlinhos de Jesus compartilha com seus seguidores o diagnóstico de saúde que o levou a utilizar muletas e cadeira de rodas

O coreógrafoCarlinhos de Jesus, conhecido por sua energia e presença de palco, surpreendeu seus fãs ao aparecer em registros recentes utilizando muletas e cadeira de rodas. Preocupados com a saúde do artista, muitos seguidores buscaram esclarecimentos. Em resposta, Carlinhos compartilhou com transparência o motivo de sua condição atual.

Segundo o bailarino, ele foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral, uma inflamação nas bolsas sinoviais localizadas nos quadris, acompanhada de tendinite nos glúteos. Essas condições resultaram em dores intensas e limitações significativas na mobilidade. Carlinhos enfatizou que, apesar das dificuldades, está recebendo tratamento adequado e se encontra bem.

Em suas redes sociais, ele explicou: "Percebi que o quadril não é só para rebolar! Amigos e seguidores queridos, quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual estou aparecendo por aí com cadeira de rodas ou muleta. Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase! Já há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos."

Carlinhos também relatou que está comprometido com a recuperação, realizando fisioterapia, acupuntura, musculação e outros tratamentos intensivos para aliviar as dores. Ele ressaltou que os dispositivos de auxílio, como a cadeira de rodas e as muletas, são utilizados para poupá-lo e não para impedi-lo de seguir sua rotina.

" A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar. Agradeço de coração todo o carinho e preocupação de vocês. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar!", declarou.

Apesar das limitações físicas temporárias, Carlinhos de Jesus continua ativo em sua carreira e mantém o otimismo, inspirado pelo apoio de seus fãs e pela paixão pela dança.

O que é bursite trocantérica bilateral?

A bursite trocantérica bilateral é uma condição inflamatória que afeta a região lateral do quadril, especificamente a bursa trocantérica, uma pequena bolsa cheia de líquido que reduz o atrito entre os músculos e os ossos. Quando essa bursa se inflama, pode causar dor intensa e limitar a mobilidade.

Carlinhos de Jesus, renomado coreógrafo brasileiro, foi diagnosticado com essa condição após apresentar dificuldades para andar e fortes dores na região do quadril. O diagnóstico foi confirmado por meio de exames médicos, que também revelaram tendinite nos músculos glúteos, complicando ainda mais o quadro clínico do artista.

A bursite trocantérica bilateral é mais comum em mulheres de meia-idade, mas pode afetar qualquer pessoa. Entre as possíveis causas estão movimentos repetitivos, sobrecarga mecânica, traumas diretos, assimetrias no comprimento das pernas e alterações hormonais. Atividades como correr, subir escadas ou permanecer de pé por longos períodos podem aumentar o risco de desenvolver a condição.

Os sintomas típicos incluem dor na parte externa do quadril, que pode irradiar para a lateral da coxa e até para o joelho. A dor tende a piorar à noite, ao deitar sobre o lado afetado, ou ao realizar atividades que exigem esforço físico.

