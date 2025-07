Especialistas explicam caso de Mauricio Silveira: 'Pacientes jovens têm mais chance'

Em entrevista à CARAS Brasil, médicos explicam caso do ator Mauricio Silveira, que está em coma induzido após a retirada de um tumor no intestino

O ator Mauricio Silveira (48) se encontra em coma induzido após sofrer uma infecção decorrente de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. A família do artista informou, por meio de nota divulgada nas redes sociais no domingo, 27, que ele precisou passar por uma nova intervenção de emergência e agradeceu pelas mensagens de apoio que tem recebido.

Para esclarecer os riscos envolvidos nesse tipo de situação, a CARAS Brasil conversou com dois especialistas: o oncologista Dr. Elge Werneck e a cirurgiã do aparelho digestivo Dra. Vanessa Prado, médica do Hospital Nove de Julho e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Aparelho Digestivo (SBCD) e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBC).

Quais os riscos mais frequentes?

De acordo com a médica Vanessa Prado, a gravidade da cirurgia para remoção de tumores intestinais varia conforme o estágio da doença: “A cirurgia pode ser simples quando o tumor está bem localizado, mas se ele infiltra outros órgãos, como bexiga ou ureter, o tempo cirúrgico aumenta e os riscos também”, explica.

A maior ameaça, segundo ela, é a ocorrência de fístulas: “Quando se retira o tumor, é necessário fazer uma ligação entre as partes cortadas do intestino — chamada anastomose. Uma fístula, que é um pequeno buraco nessa ligação, pode permitir o vazamento de fezes na cavidade abdominal, provocando uma infecção grave e até exigindo uma nova cirurgia”, detalha.

O oncologista complementa: “Infecções, deiscência de sutura e dificuldades de cicatrização podem gerar quadros severos, onde a recuperação é mais demorada que o habitual”.

O que significa coma induzido e por que é usado?

O uso do coma induzido, como no caso de Mauricio, é uma estratégia médica para ajudar o corpo a se recuperar com menos esforço metabólico: “Coma induzido é uma condição onde, através de medicações, mantém-se o paciente sem despertar, fazendo com que ele consuma menos energia e tenha melhores condições de recuperação”, afirma Werneck.

Vanessa reforça que a medida é adotada por precaução, especialmente diante de infecções importantes: “O coma induzido significa que o paciente está sedado. Isso permite melhor controle da respiração, pressão arterial e possíveis sangramentos. Nem sempre indica um quadro gravíssimo, mas sim um protocolo de segurança médica”.

O que influencia na recuperação de pacientes com complicações pós-cirúrgicas?

Segundo os especialistas, fatores anteriores à cirurgia são determinantes para o desfecho do pós-operatório: “Pacientes jovens, bem nutridos, com boa condição cardiorrespiratória, não obesos e não fumantes têm maiores chances de recuperação plena”, ressalta Werneck.

Já Vanessa destaca a importância da assistência intensiva: “Manter o paciente na UTI, com suporte ventilatório, antibióticos, controle de infecção e nutrição parenteral é essencial nesse momento. É um cuidado multifatorial: respiração, pressão, sangramento, infecção e dor precisam ser controlados nos primeiros dias”.

ATENÇÃO: As declarações acima têm caráter técnico e médico, não fazendo referência direta ao quadro clínico específico do ator Mauricio Silveira.

