Como está o Padre Omar? Quadro de saúde é atualizado após acidente

Novo boletim médico revela como está a saúde de Padre Omar, vítima de um acidente de carro na Venezuela no início deste mês

O Padre Omar, responsável pelo Santuário do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, teve seu quadro de saúde atualizado através de seu perfil oficial nas redes sociais. O religioso sofreu um acidente de carro na Venezuela no início deste mês e precisou ficar internado devido a um politraumatismo.

De acordo com o boletim médico divulgado, o padre, que foi transferido ao Brasil após o acidente, já recebeu alta e segue se recuperando em casa. O religioso continuará o tratamento de maneira ambulatorial e com sessões de fisioterapia.

" Informamos que o Padre Omar Raposo, de 46 anos, recebeu alta hospitalar hoje (22). Ele estava internado desde o dia 14/07, no Hospital Pró-Cardíaco, da Rede Américas, vítima de politraumatismo, decorrente de um acidente de trânsito, ocorrido na Venezuela ", diz o comunicado.

"De acordo com o médico Cláudio Domênico, cardiologista do Hospital Pró-Cardíaco, o paciente apresentou uma evolução satisfatória e, por enquanto, receberá os cuidados necessários de maneira ambulatorial, além de realizar sessões de fisioterapia frequentes. Ainda será agendado um retorno do paciente ao hospital para avaliação de correção de fraturas dos arcos costais", finalizou a equipe.

O que aconteceu com o Padre Omar?

O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, sofreu um acidente de carro no início de julho. Na legenda do post feito no Instagram, a equipe do sacerdote revelou que ele sobreviveu a um capotamento enquanto estava em viagem à Venezuela e fraturou 8 costelas.

"O Reitor do Santuário Cristo Redentor do Corcovado e Pároco da Paróquia São José da Lagoa, Padre Omar, sofreu um acidente de trânsito na tarde do último sábado (05/07) enquanto estava em viagem à Venezuela. Ele visitava o monumento Cristo Redentor de La Chapa para fortalecer laços e iniciar o processo de Geminação com o nosso Santuário no Rio de Janeiro. Padre Omar está consciente, clinicamente estável e respondendo bem ao tratamento. A equipe médica local mantém contato constante com profissionais do Brasil para garantir todo o suporte necessário", informaram.

"Contamos com as orações de todos neste momento para a pronta recuperação dele. Durante o retorno das gravações de um documentário especial com a Arquidiocese de Coro - a primeira sede episcopal da América Latina - a van que transportava o sacerdote e sua equipe sofreu um capotamento. Felizmente, não houve vítimas fatais. Padre Omar sofreu fraturas em 8 costelas, além de contusões no pulmão. Ele está recebendo total assistência na Clínica Virgen de Guadalupe, em Santa Ana de Coro, Estado Falcón, com o apoio de sacerdotes da Arquidiocese local, que ajudaram no socorro desde o primeiro momento. Padre Omar dedica sua missão a unir monumentos religiosos, promover o intercâmbio cultural e fortalecer o Turismo Religioso, levando a mensagem do Cristo Redentor a diferentes povos", completaram.

