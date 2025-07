Padre Omar, do Cristo Redentor, sofre acidente: ‘Capotamento'

Equipe do padre Omar, que é reitor do Santuário do Cristo Redentor, publicou mensagem com detalhes do quadro de saúde do religioso após acidente de van

O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, sofreu um acidente de carro no último final de semana. Na legenda do post feito no Instagram, a equipe do sacerdote revelou que ele sobreviveu a um capotamento enquanto estava em viagem à Venezuela.

O padre sofreu fraturas em 8 costelas, além de contusões no pulmão. O quadro de saúde dele é estável e ele responde bem ao tratamento.

"O Reitor do Santuário Cristo Redentor do Corcovado e Pároco da Paróquia São José da Lagoa, Padre Omar, sofreu um acidente de trânsito na tarde do último sábado (05/07) enquanto estava em viagem à Venezuela. Ele visitava o monumento Cristo Redentor de La Chapa para fortalecer laços e iniciar o processo de Geminação com o nosso Santuário no Rio de Janeiro. Padre Omar está consciente, clinicamente estável e respondendo bem ao tratamento. A equipe médica local mantém contato constante com profissionais do Brasil para garantir todo o suporte necessário", informaram.

"Contamos com as orações de todos neste momento para a pronta recuperação dele. Durante o retorno das gravações de um documentário especial com a Arquidiocese de Coro - a primeira sede episcopal da América Latina - a van que transportava o sacerdote e sua equipe sofreu um capotamento. Felizmente, não houve vítimas fatais. Padre Omar sofreu fraturas em 8 costelas, além de contusões no pulmão. Ele está recebendo total assistência na Clínica Virgen de Guadalupe, em Santa Ana de Coro, Estado Falcón, com o apoio de sacerdotes da Arquidiocese local, que ajudaram no socorro desde o primeiro momento. Padre Omar dedica sua missão a unir monumentos religiosos, promover o intercâmbio cultural e fortalecer o Turismo Religioso, levando a mensagem do Cristo Redentor a diferentes povos", completaram.

Quem é Padre Omar?

Conhecido nacionalmente por sua atuação à frente das celebrações no Cristo Redentor, cartão-postal do Rio de Janeiro, Padre Omar é uma das figuras religiosas mais emblemáticas do país. Reitor do Santuário Cristo Redentor desde 2012, ele ficou popular por aproximar a Igreja de manifestações culturais e artísticas, sendo também cantor e regente do grupo “Dó Ré Mi – Padre Omar e Coral”.

Com presença constante na mídia e nas redes sociais, Padre Omar tem usado sua visibilidade para promover a fé cristã de maneira moderna, sem abrir mão dos valores tradicionais. O episódio do acidente e o tom de gratidão na mensagem reforçam sua conexão com o público e a percepção de fé viva e inspiradora.