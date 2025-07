Padre Júlio Lancellotti tem quadro de saúde atualizado após internação

O padre Júlio Lancellotti precisou ser hospitalizado na madrugada de quinta-feira, 17, após infecção abdominal e forte desidratação

O padre Júlio Lancellotti foi hospitalizado na madrugada de quinta-feira, 17, após apresentar sintomas de infecção abdominal, distúrbios gastrointestinais e forte desidratação. A notícia foi confirmada pela Pastoral do Povo da Rua, entidade ligada ao religioso.

Segundo informações do comunicado divulgado, o padre Júlio recebeu a medicação necessária no hospital e, por recomendação médica, segue em recuperação em casa. Devido ao quadro de saúde, o sacerdote precisou cancelar participações em eventos em Belo Horizonte, Minas Gerais. "Padre Júlio deseja sucesso às atividades gentilmente promovidas e agradece pelas orações e apoio de todos", diz o aviso.

"A Pastoral do Povo da Rua informa, para os devidos fins que, por motivo de saúde, nosso querido Padre Julio Lancellotti não poderá participar dos eventos organizados em Belo Horizonte, nas datas de 17 e 18 de Julho. Nesta madrugada, Pe. Júlio apresentou um quadro de infecção abdominal – distúrbios gastrointestinais, seguido de severa desidratação, o que o levou à internação hospitalar. Nesse momento, já medicado e, por orientação médica, mantém-se sob cuidados, já em sua residência ", informou a entidade.

Na manhã desta sexta-feira, 18, o perfil oficial do padre Júlio Lancellotti publicou um vídeo da missa diária realizada pelo religioso. Nas imagens, o sacerdote aparece bem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Renato Lancellotti (@padrejulio.lancellotti)

Amanda Wanessa: o quadro de saúde da cantora gospel 4 anos após acidente

Recentemente, a família de Amanda Wanessa compartilhou com o público raros registros atuais da cantora gospel em sua casa. A artista, vítima de um grave acidente de carro em 2021, está em coma vigil e recebe cuidados em sua residência desde que ganhou alta hospitalar.

Amanda mora no Recife com o marido, Dobson Santos, e a filha do casal, Mel, de 12 anos atualmente. De acordo com o companheiro da cantora, seu quadro é irreversível, mas estável. Em entrevista ao 'G1', ele contou detalhes sobre o estado de saúde da artista quatro anos após o acidente; saiba mais!

Leia também: Padre Lancellotti diz que Rita Lee doava roupas aos necessitados