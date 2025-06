Claudia Raia cancela apresentações após diagnóstico: 'Só fui piorando'

A atriz Claudia Raia precisou cancelar as sessões da peça Cenas da Menopausa, que seriam realizadas em São Paulo, por motivos de saúde

A atriz Claudia Raia precisou cancelar as sessões da peça Cenas da Menopausa, que seriam realizadas no Teatro Claro Mais, em São Paulo, de sexta-feira, 27, até domingo, 29, por motivos de saúde. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu ao lado de seu médico e revelou que foi diagnosticada com laringite severa com edema.

"Estou com uma laringite desde quinta-feira passada. Ele pediu repouso e eu disse que não podia cancelar os espetáculos porque estão lotados. E eu só fui piorando. Fiz silêncio absoluto segunda, terça e quarta. Mas voltei pior. Infelizmente, a gente vai ter que cancelar os espetáculos para que eu possa voltar quinta-feira que vem bem", explicou a atriz.

Na legenda da publicação, completaram: "Por orientação médica, a atriz Claudia Raia está em repouso absoluto, devido a uma laringite severa com edema. Por isso, as sessões de 27, 28 e 29 de junho do espetáculo “Cenas da Menopausa”, no Teatro Claro MAIS SP, estão canceladas. A ticketeira está entrando em contato com o público para oferecer remarcação dos ingressos ou reembolso".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cenas Menopausa (@cenasdamenopausaoficial)

Claudia Raia tem planos de retornar às novelas?

Recentemente, Claudia Raia abriu o coração ao falar sobre um possível retorno às novelas. Dona de uma longa carreira nas telinhas, a artista está afastada dos folhetins desde 2019, quando atuou em 'Verão 90', da Globo.

Apesar de gostar muito de atuar dentro e fora das telinhas, a artista revelou que não possui planos de voltar às novelas. Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, Claudia Raia explicou que, por enquanto, deseja se dedicar à criação do filho caçula, Luca, de 2 anos atualmente.

"Eu estou num momento em que eu estou morando em São Paulo há 15 anos já. Mas agora eu estou migrando para outras coisas mais curtas, amo audiovisual, mas eu estou voltada para séries, para filmes, mais do que para novela", explicou ela, que completou: "Novela me tira muito de casa, e eu tenho um filho muito pequeno e quero aproveitar a infância dele. Então, nesse momento, eu estou com outros planos".

Leia também: Cara da mãe? Claudia Raia impressiona ao surgir com o filho caçula: 'Parecido'