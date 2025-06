Claudia Raia se derrete ao mostrar o filho com look junino: 'Fofura'

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores ao mostrar o filho caçula, Luca, com um look todo estiloso para uma festa junina

Claudia Raia encheu as redes sociais de fofura nesta segunda-feira, 23, ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores de seu filho caçula, Luca, de dois anos.

Nas fotos postadas no feed, o herdeiro da atriz com Jarbas Homem de Mello aparece todo estiloso para participar de uma festa junina. Para o evento, Luca surgiu com uma calça e blusa xadrez, uma camisa verde e botas, além de um chapéu e um bigode.

"Bilico curtindo o Arraiá do Chico Bento, num guento tanta fofura!", se derreteu Claudia na legenda. A publicação recebeu diversos comentários. "Coisa mais linda", disse uma seguidora. "Que gracinha", escreveu outra. "Que caipirinha mais lindo", falou uma fã.

Vale lembrar que Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia, de 22, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

Confira:

Claudia Raia conta se possui planos de retornar às novelas

A atriz Claudia Raia abriu o coração ao falar sobre um possível retorno às novelas. Dona de uma longa carreira nas telinhas, a artista está afastada dos folhetins desde 2019, quando atuou em 'Verão 90', da Globo.

Apesar de gostar muito de atuar dentro e fora das telinhas, a artista revelou que não possui planos de voltar às novelas. Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, Claudia Raia explicou que, por enquanto, deseja se dedicar à criação do filho caçula, Luca, de 2 anos.

"Eu estou num momento em que eu estou morando em São Paulo há 15 anos já. Mas agora eu estou migrando para outras coisas mais curtas, amo audiovisual, mas eu estou voltada para séries, para filmes, mais do que para novela. Novela me tira muito de casa, e eu tenho um filho muito pequeno e quero aproveitar a infância dele. Então, nesse momento, eu estou com outros planos", disse ela.

