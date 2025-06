Claudia Raia conta se possui planos de retornar às novelas após 6 anos afastada

Vem aí? Longe das novelas desde 2019, a atriz Claudia Raia revelou se planeja retornar às telinhas para atuar em novos folhetins

A atriz Claudia Raia abriu o coração ao falar sobre um possível retorno às novelas. Dona de uma longa carreira nas telinhas, a artista está afastada dos folhetins desde 2019, quando atuou em 'Verão 90', da Globo.

Fora da TV, Claudia tem se realizado nos palcos e não esconde o quanto é feliz se apresentando em teatros. Atualmente, ela está em cartaz com 'Cenas Menopausa', uma comédia musical ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello.

Apesar de gostar muito de atuar dentro e fora das telinhas, a artista revelou que não possui planos de voltar às novelas. Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, Claudia Raia explicou que, por enquanto, deseja se dedicar à criação do filho caçula, Luca, de 2 anos atualmente.

"Eu estou num momento em que eu estou morando em São Paulo há 15 anos já. Mas agora eu estou migrando para outras coisas mais curtas, amo audiovisual, mas eu estou voltada para séries, para filmes, mais do que para novela ", explicou ela.

" Novela me tira muito de casa, e eu tenho um filho muito pequeno e quero aproveitar a infância dele. Então, nesse momento, eu estou com outros planos ", completou a atriz. Além de estar em cartaz no teatro, Claudia Raia também apresenta o 'MaterniDelas', um quadro do 'PodDelas' voltado à maternidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Os filhos de Claudia Raia

Além de Luca, seu filho com Jarbas Homem de Mello, Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia, de 22, frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari. Recentemente, a famosa compartilhou uma sequência de fotos encantadoras dos três herdeiros juntos em Nova York, nos Estados Unidos.

"Meus amores, minha vida tem mais luz quando estou com vocês, que alegria ser mãe! Cada um de vocês, em suas fases e jeitos únicos, me ensina e me transforma diariamente. Do sorriso fácil do Bilico, da energia contagiante da minha menina luz, até as conversas profundas com o meu primogênito. Ser mãe de três é uma aventura, cheia de desafios e de um amor que só cresce. Amo vocês pra sempre e 6x o tamanho do universo!", declarou a famosa.

