Cauã Reymond fala sobre HIV e médico reforça importância do diagnóstico precoce: 'Silencioso'

Cauã Reymond revelou que a mãe conviva com o vírus do HIV; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho explica o quadro

Cauã Reymond (45) fez um relato que repercutiu bastante durante sua participação no Altas Horas, que foi ao ar no sábado, 24. O galã revelou que sua mãe Denise Marques, falecida em 2019, convivia com o vírus do HIV . Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista explica o assunto e reforça importância do diagnóstico precoce.

O intérprete de César, no remake deVale Tudo, relembrou momentos da infância e que confessou ser vítima de bullying quando criança:"Eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positivo, minha vó adotou minha mãe, era mãe solteira e deficiente física e a minha tia, que também foi adotada também, era esquizofrênica, eu sofria muito bullying na rua, porque meu pai morava em Santa Catarina então não tinha ali uma figurina masculina", disse ele.

O que diz o infectologista?

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP. Segundo o especialista, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana e ataca o sistema imunológico.

"Especialmente células de defesa chamadas linfócitos CD4, responsáveis por proteger o corpo contra infecções. Com o tempo, se não tratado, o HIV pode enfraquecer tanto a imunidade que surgem doenças oportunistas, caracterizando a fase chamada de AIDS", afirma. O Dr. Igor reforça que ter o vírus do HIV é muito diferente do que desenvover a doença.

"É importante lembrar que ser portador do vírus HIV não significa ter AIDS, pois em pacientes em tratamento adequado ou no início do quadro, podem não haver sintomas. São coisas diferentes", aponta o infectologista.

SIlencioso e exige atenção!

De acordo com os dados do ano de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 4 milhões de pessoas não sabem que vivem com HIV no mundo. Isso acontece porque os sintomas da infecção do vírus HIV no corpo são inespecíficos, ou seja, características de várias patologias.

"O HIV pode permanecer silencioso por muitos anos, porque na fase inicial muitas pessoas não apresentam sintomas ou têm manifestações muito inespecíficas". O Dr. Igor Maia Marinho destaca alguns dos sinais na fase aguda.

Febre;

Dor de cabeça;

Dor no corpo;

Gânglios aumentados;

Manchas pelo corpo;

Mal-estar — parecidos com uma gripe forte ou uma virose comum;

O Dr. Igor Maia Marinho relembra que ainda não existem tratamentos capazes de eliminar por completo do vírus do corpo, mas com os avanços da medicina, hoje uma pessoa consegue conviver com o HIV e ter uma ótima qualidade de vida.

"Pessoas que vivem com HIV, diagnosticadas precocemente e que fazem tratamento adequado, têm uma expectativa de vida praticamente igual à de quem não tem HIV, com ótima qualidade de vida, podendo trabalhar, ter filhos, estudar, praticar esportes e realizar qualquer sonho", reforça.

A mair luta é contra o preconceito

Segundo o Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS , lançado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 64,1% das pessoas entrevistadas relataram já sofreram alguma forma discriminação por viverem com HIV ou com AIDS. O Dr. Igor esclarece.

"Apesar dos avanços científicos e do fato de que hoje o HIV é uma condição tratável, o estigma ainda existe de forma muito significativa e traz muito sofrimento para quem vive com o vírus e para seus familiares. Isso vem de uma época em que o HIV era associado à morte e a julgamentos morais, o que não faz nenhum sentido atualmente. Quebrar esse tabu é um dever de todos nós", finaliza o infectologista.

Leia mais em:Cauã Reymond desabafa sobre HIV e médico explica: 'Estigma ainda existe'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR CAUÃ REYMOND NAS REDES SOCIAIS: