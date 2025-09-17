Carlinhos de Jesus revela verdadeiro diagnóstico para estar na cadeira de rodas

O coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus gravou um vídeo direto do hospital para revelar qual é o verdadeiro motivo para ter ficado com a perna paralisada e sem conseguir andar normalmente

O coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus precisou ir ao hospital para fazer um tratamento em busca da recuperação do movimento da perna. Com isso, ele contou qual é o verdadeiro motivo para estar com a perna paralisada e com dificuldade para caminhar normalmente.

No vídeo, o artista explicou que recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune, chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica , e que este problema de saúde é o motivo para estar usando uma cadeira de rodas. O tratamento dele envolve uma infusão.

“O que está me deixando acamado hoje na cadeira de rodas não é a bursite trocantérica nem a tendinite de glúteos. Isso foi o diagnóstico inicial ,que realmente desencadeou uma doença autoimune que eu tenho diagnosticada desde 2022 que é a neuro radiculopatia desmielinizante crônica. É isso que está me deixando com a perna direita paralisada, sem força, sem marcha”, disse ele.

E completou: “Eu já estou fazendo tratamento, inclusive hoje estou aqui no hospital fazendo uma infusão de imunoglobulina humana que faz parte do tratamento. [São] Oito meses de aplicação, muita fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios, paciência e a oração de todos vocês. É isso, um grande abraço, muito obrigado. Em breve estarei fora da cadeira de rodas com certeza“.

Atualmente, Carlinhos de Jesus é jurado do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Os primeiros sintomas de Carlinhos de Jesus

Recentemente, Carlinhos de Jesus compartilhou com o público que foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos. A condição, que afeta a mobilidade, fez com que o bailarino e coreógrafo usasse muletas e uma cadeira de rodas para ajudá-lo em tarefas do dia a dia.

Em entrevista ao ‘Fantástico’, Carlinhos contou como tem sido a fase de tratamento. O artista também relatou quais foram os primeiros sintomas sentidos antes de descobrir o diagnóstico de fato. Segundo o bailarino, tudo começou há três anos, quando ele notou a perna direita perdendo a força, mas sem dor.

No entanto, em junho deste ano, Carlinhos de Jesus decidiu procurar atendimento médico após o surgimento da dor e, com isso, precisou ser internado. “Estava no Rio Grande do Sul, comecei a sentir uma dor que não conseguia botar o pé no chão, não conseguia andar. Eram umas fisgadas e passava, andava 3 ou 4 passos e doía novamente“, recordou ele.

“Quando cheguei no Rio de Janeiro não aguentava mais de dor, e cheguei a cair. Era tanta dor que a medicação para eu dormir era morfina. A minha cabeça hoje é viver o hoje, mas, quando eu penso no amanhã, aí é que eu começo a me apavorar. Como é que eu vou viver?“, completou o coreógrafo.

De acordo com o programa dominical da TV Globo, a doença autoimune do bailarino inflama e danifica a mielina, camada protetora dos nervos que levam ao corpo comandos cerebrais dos movimentos.

