Carlinhos de Jesus relata primeiros sintomas de doença autoimune: 'Não aguentava'

O bailarino Carlinhos de Jesus contou quais sintomas sentiu antes de receber o diagnóstico que o levou a usar cadeira de rodas e muletas

Recentemente, Carlinhos de Jesus compartilhou com o público que foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos. A condição, que afeta a mobilidade, fez com que o bailarino e coreógrafo usasse muletas e uma cadeira de rodas para ajudá-lo em tarefas do dia a dia.

Em entrevista ao 'Fantástico', Carlinhos contou como tem sido a fase de tratamento. O artista também relatou quais foram os primeiros sintomas sentidos antes de descobrir o diagnóstico de fato. Segundo o bailarino, tudo começou há três anos, quando ele notou a perna direita perdendo a força, mas sem dor.

No entanto, em junho deste ano, Carlinhos de Jesus decidiu procurar atendimento médico após o surgimento da dor e, com isso, precisou ser internado. " Estava no Rio Grande do Sul, comecei a sentir uma dor que não conseguia botar o pé no chão, não conseguia andar. Eram umas fisgadas e passava, andava 3 ou 4 passos e doía novamente ", recordou ele.

" Quando cheguei no Rio de Janeiro não aguentava mais de dor, e cheguei a cair. Era tanta dor que a medicação para eu dormir era morfina. A minha cabeça hoje é viver o hoje, mas, quando eu penso no amanhã, aí é que eu começo a me apavorar. Como é que eu vou viver? ", completou o coreógrafo.

De acordo com o programa dominical da TV Globo, a doença autoimune do bailarino inflama e danifica a mielina, camada protetora dos nervos que levam ao corpo comandos cerebrais dos movimentos.

Carlinhos de Jesus usa cadeira de rodas como auxílio após diagnóstico - Foto: Reprodução / TV Globo

O tratamento de Carlinhos de Jesus

Após descobrir a condição, Carlinhos de Jesus iniciou tratamento com fisioterapia, musculação, ortopedista e acupunturista. Além disso, o coreógrafo também tem realizado sessões de imunoterapia, com o intuito de fortalecer as defesas naturais do organismo. " Querem estabilizar para que não se agrave ", explicou ele.

Em entrevista recente à 'Quem', Carlinhos de Jesus contou como tem sido a reabilitação: "É um processo de recuperação muito lento. Estou sendo assistido diariamente por esses clínicos e profissionais -- primeiramente cuidando das dores, que são insuportáveis -- para depois focarem no processo de desinflamação", relatou ele, na ocasião.

Carlinhos de Jesus também usa muletas como auxílio após diagnóstico - Foto: Reprodução / TV Globo

Quando Carlinhos de Jesus revelou o diagnóstico?

Carlinhos de Jesus falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos em julho deste ano. Na ocasião, o coreógrafo explicou que estava em tratamento após surgir em algumas fotos fazendo uso de muletas e cadeira de rodas.

Carlinhos ainda contou que a condição tem gerado dores e dificuldades para andar, uma vez que limitam seus movimentos. Apesar disso, ele garantiu que está bem.

"Percebi que o quadril não é só para rebolar! Amigos e seguidores queridos, quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual estou aparecendo por aí com cadeira de rodas ou muleta. Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase! Já há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos", iniciou o bailarino em suas redes sociais.

"Depois de exames e avaliações, recebi o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados. Resultado: muita dor e mobilidade bastante comprometida. A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar", continuou ele.

"Agradeço de coração todo o carinho e preocupação de vocês. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", concluiu Carlinhos de Jesus.

