Carlinhos de Jesus detalha sintomas antes do diagnóstico de doença autoimune

O coreógrafo Carlinhos de Jesus revela os sintomas que sentiu antes de ser diagnosticado com doença autoimune, que o levou a usar cadeira de rodas

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, de 72 anos, abriu o coração sobre os sintomas que sentiu antes de receber o diagnóstico de uma doença autoimune. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, ele detalhou o período de sofrimento e como percebeu que algo estava errado com sua saúde.

Carlinhos explicou que os sinais começaram de forma sutil, mas se tornaram insuportáveis com o tempo. De acordo com o bailarino, tudo começou há três anos, quando ele notou a perna direita perdendo a força. Em junho, as dores apareceram.

" Estava no Rio Grande do Sul, comecei a sentir uma dor que não conseguia botar o pé no chão, não conseguia andar. Eram umas fisgadas e passava, andava 3 ou 4 passos e doía novamente ", contou. O artista explicou que a intensidade das dores o levou a buscar ajuda médica, que culminou no diagnóstico de bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos.

" Quando cheguei no Rio de Janeiro não aguentava mais de dor, e cheguei a cair. Era tanta dor que a medicação para eu dormir era morfina. A minha cabeça hoje é viver o hoje, mas, quando eu penso no amanhã, aí é que eu começo a me apavorar. Como é que eu vou viver? ", completou o coreógrafo.

O artista, que construiu carreira ao lado de grandes nomes da dança brasileira, ressaltou ainda o impacto que os sintomas tiveram em sua rotina profissional e pessoal. Ele explicou que passou a contar com o auxílio de muletas e cadeira de rodas para ajudá-lo em sua mobilidade.

Depois de receber o diagnóstico, Carlinhos de Jesus começou um tratamento que inclui fisioterapia, musculação, acompanhamento com ortopedista e sessões de acupuntura. Além dessas terapias, o coreógrafo também vem fazendo imunoterapia, com o objetivo de reforçar o sistema imunológico. " O objetivo é estabilizar a condição para que não piore ", explicou ele.

Quando Carlinhos de Jesus revelou o diagnóstico?

Carlinhos de Jesus falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos em julho deste ano. Na ocasião, o coreógrafo explicou que estava em tratamento após surgir em algumas fotos fazendo uso de muletas e cadeira de rodas.

Carlinhos ainda contou que a condição tem gerado dores e dificuldades para andar, uma vez que limitam seus movimentos. Apesar disso, ele garantiu que está bem.

"Percebi que o quadril não é só para rebolar! Amigos e seguidores queridos, quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual estou aparecendo por aí com cadeira de rodas ou muleta. Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase! Já há algum tempo venho sentindo dificuldades para andar, com dores que limitaram meus movimentos", iniciou o bailarino em suas redes sociais.

"Depois de exames e avaliações, recebi o diagnóstico de um quadro sério de bursite trocantérica bilateral, complicada com tendinite nos glúteos, também dos dois lados. Resultado: muita dor e mobilidade bastante comprometida. A cadeira de rodas e a muleta estão aqui para me poupar, não para me parar", continuou ele.

"Agradeço de coração todo o carinho e preocupação de vocês. Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus", concluiu Carlinhos de Jesus.

