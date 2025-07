Apresentador da Globo vai ao hospital após festa surpresa, diz colunista

Apresentador da TV Paraíba, afiliada da Globo, Carlos Siqueira precisou de atendimento médico após passar mal. Saiba qual foi o diagnóstico

O apresentador Carlos Siqueira, da TV Paraíba - afiliada da Globo -, precisou de atendimento médico nesta semana. De acordo com o colunista Maurilio Junior, o jornalista foi ao hospital na terça-feira, 29, após apresentar quadro de vômito e diarreia.

O episódio aconteceu depois que ele ganhou uma festa surpresa dos seus colegas de trabalho para celebrar o seu aniversário. No hospital, ele foi diagnosticado com infecção intestinal bacteriana.

Apesar do susto, o apresentador está se recuperando e já está em casa.

Ex-apresentador da Globo está com câncer

O apresentador, músico, influenciador digital e ator Jonas Almeida usou as redes sociais em maio de 2025, para desabafar sobre um diagnóstico que recebeu recentemente. Em um vídeo publicado, ele revelou que está com câncer no pulmão e que passará por uma cirurgia para retirar 20% do órgão.

"Salve, turma! Hoje eu tenho uma notícia não muito boa aqui para dar para vocês, na verdade, nada boa. Eu descobri um tumorzinho no peito e vou ter que tratar e tirar ele. Farei uma cirurgia agora, na quinta-feira”, iniciou Jonas.

“A rede social eu acho que é uma ótima forma de eu conseguir falar com todo mundo, pois só os amigos muito próximos estão sabendo e minha família. Queria muito pedir a oração de vocês, pensamento positivo de vocês. No Início foi, muito, muito pesado", continuou.

Ainda na publicação, ele contou que a cirurgia vai remover a parte de seu pulmão que está o tumor. “É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também", explicou.