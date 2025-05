Ex-apresentador da Globo anuncia que está com câncer e fará cirurgia: 'Muito pesado'

"O apresentador Jonas Almeida revelou que está com câncer no pulmão e que passará por uma cirurgia nesta quinta-feira, 22, para retirar 20% do órgão

O apresentador, músico, influenciador digital e ator Jonas Almeida usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para desabafar sobre um diagnóstico que recebeu recentemente. Em um vídeo publicado, ele revelou que está com câncer no pulmão e que passará por uma cirurgia nesta quinta-feira, 22, para retirar 20% do órgão.

"Salve, turma! Hoje eu tenho uma notícia não muito boa aqui para dar para vocês, na verdade, nada boa. Eu descobri um tumorzinho no peito e vou ter que tratar e tirar ele. Farei uma cirurgia agora, na quinta-feira”, iniciou Jonas.

“A rede social eu acho que é uma ótima forma de eu conseguir falar com todo mundo, pois só os amigos muito próximos estão sabendo e minha família. Queria muito pedir a oração de vocês, pensamento positivo de vocês. No Início foi, muito, muito pesado", continuou.

Ainda na publicação, ele contou que a cirurgia vai remover a parte de seu pulmão que está o tumor. “É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também", explicou.

Como ele descobriu o câncer?

Jonas Almeida revelou que ficou bastante assustado ao receber o diagnóstico da doença, mas garantiu que está bem e ansioso para realizar a cirurgia e iniciar o tratamento contra o câncer. E ele descobriu o daiagnóstico após fazer um exame durante uma gripe, que havia infectado toda a família.

“Eu perdi o dia da vacina (da gripe), porque eu estava meio gripado e pensei que era melhor não tomar. Os três (esposa e filhos) tomaram e o que aconteceu? Todo mundo pegou a influenza, eu peguei e o meu, claro, se agravou, porque eu não tinha a vacina. Virou uma pneumonia, que virou um ronco feio no peito e, quando eu vou no hospital, olha que coisa maluca: eu nunca tiro raio-x, não tiro tomografia, porque eu tenho medo de pegar câncer”, disse.

Apesar disso, ele aceitou realizar a tomografia. “Fiz e saiu, descobri o tumor na tomografia. E é muito bizarro porque eu fico pensando que jamais descobriria o Tibério se não fosse eu ter perdido a vacina. Logo eu que não perco vacina nenhuma. Esse tumor ia crescer. É muito difícil descobrir agora, desse jeito, que ele está aparentemente no estágio inicial, talvez indo para um segundo estágio, e por isso tem que tirar logo.”

“Daqui a pouco isso tudo passa e eu quero muito pedir a oração de vocês, o pensamento positivo e a gente continuar essa relação legal aqui, que eu vou precisar e a vida é boa demais”, concluiu.

Vale lembrar que Jonas ficou conhecido por apresentar o programa Vanguarda Mix, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Em 2020, ele anunciou sua saída do canal.

Veja o desabafo completo: