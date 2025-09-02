Após perder 62 kg, Gominho revela peso atual e lembra motivação para emagrecer: 'Estalo'

O apresentador e cantor Gominho abriu o coração sobre sua decisão de emagrecer e contou o que o motivou a mudar de estilo de vida

O apresentador e cantor Gominho abriu o coração sobre seu processo de emagrecimento. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta terça-feira, 2, ele revelou que chegou a pesar 150 kg e agora está com 88 kg, e contou o que o motivou a mudar de estilo de vida.

"Eu comecei esse processo quando saiu o segundo resultado da Preta (Gil), que o câncer tinha voltado. Eu estava com 150 quilos, dor no joelho, dor no estômago e muito cansado. Não existe eu querer cuidar de alguém se eu não estou cuidando de mim. Esse foi o primeiro estalo que me deu. Eu tinha que estar bem para cuidar dela, cuidar da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, toda uma cadeia de gente que depende de mim", detalhou.

Mudanças

Atualmente, Gominho está pesando 88 quilos e contou o que mudou em sua alimentação e rotina. "Eu comecei a treinar todo dia. Mudei minha alimentação, mas continuo comendo bem. Faço uma dieta mais ou menos como a mediterrânea: não como glúten, fritura, açúcar, não bebo refrigerante. A maturidade me trouxe esse entendimento do corpo como templo".,

Ainda durante o papo, ele respondeu se pretende realizar uma cirurgia plástica. "Como eu perdi muito peso, estou com muita pele que não vai sair só na malhação. Talvez eu tire o Natal e réveillon para me recuperar dessa cirurgia. Estou entendendo a minha agenda ainda, mas acho que vai rolar", adiantou.

Recentemente, Gominho surpreendeu os internautas ao compartilhar uma selfie sem roupa na frente do espelho. Na imagem, ele brincou: “Bom dia de biscoito no banheiro para animar porque hoje o dia está animado!”.

Gominho - Foto: Reprodução/Instagram

Gominho em setembro de 2024 - Foto: Reprodução/Instagram

Leia também: Gominho lembra boato de briga com Carolina Dieckmann e família de Preta Gil: 'Ser bem sincero'