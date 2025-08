Gominho tira a roupa para mostrar o seu corpo após perder 61 kg

O apresentador e cantor Gominho surpreendeu ao mostrar selfie no espelho para revelar como está o seu corpo depois de perder 61 kg

O apresentador e cantor Gominho surpreendeu os internautas ao compartilhar uma selfie sem roupa na frente do espelho nesta quarta-feira, 6. Ele compartilhou a imagem para exibir como está o seu corpo atualmente, já que perdeu 61 kg nos últimos tempos.

Na imagem, ele brincou: “Bom dia de biscoito no banheiro para animar porque hoje o dia está animado!”.

Em entrevista recente no programa Mais Você, da Globo, Gominho contou que perdeu peso com o auxílio de remédios e também de mudança de hábitos. Ele decidiu emagrecer após começar a cuidar de Preta Gil durante o tratamento do câncer. "Eu pesava 148 quilos e estou com 87 agora. Eu estava lá em Salvador me cuidando, vivendo minha vida, treinando. E aí fui para a casa dela e comecei a não cuidar tanto de mim. Quando eu vi eu estava com quase 150 quilos", disse ele.

E completou: "Aí eu falei: 'não tem condições de eu querer estar cuidando dos outros e não cuidar de mim'. E foi quando saiu o segundo resultado da metástase e eu comecei a cuidar de mim. Eu comecei tomando remédio de setembro a fevereiro e cortei para não ficar viciado. E aí estou desde então mantendo minha alimentação, fazendo exercício físico, durmo cedo".

Em outro momento, ele contou sobre sua alimentação. "Eu me reeduquei e mudei minha alimentação. Prezo muito por saladas, por verdes e proteína. Faço uma dieta de déficit calórico mesmo. Carboidrato bom, como inhame e abóbora, são duas vezes na semana. Dificilmente eu como arroz e feijão. Eu vejo o alimento, escolho sempre os mais verdes. A primeira fase [com o remédio] me ajudou a entender como me nutrir assim, a não sentir falta do carboidrato durante o dia, do arroz, do feijão, que é uma coisa nossa demais", disse ele ao site Quem.

Gominho - Foto: Reprodução / Instagram

Gominho sobre a vida no luto

O apresentador Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil (1974-2025), separou um tempo no último domingo, 3, para conversar um pouco com os seguidores sobre diversos assuntos, incluindo sua longa amizade com a cantora e a partida dela. A artista faleceu no dia 20 de julho após lutar contra um câncer colorretal.

Durante uma live, Gominho foi questionado por um internauta sobre a relação com Francisco Gil, filho único de Preta. O apresentador, por sua vez, explicou que sempre se deu muito bem não só com o cantor, mas também com os demais familiares da amiga.

Ainda segundo o artista, ele possui uma ótima relação com todos à sua volta: "Eu me dou bem com todo mundo! Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de ‘não se dar bem’, ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo!", declarou ele.

Em seguida, Gominho reforçou que Preta Gil era sua grande conselheira. Recentemente, o apresentador do Multishow contou que as opiniões e críticas da cantora eram as únicas das quais ele realmente se importava.

"Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou!", disse Gominho, por fim.

Poucos dias antes, Gominho falou sobre como tem enfrentado o luto. "Hoje eu passei o dia inteiro pensando no quanto eu perdi a única pessoa que me aconselhava, a única pessoa que eu buscava para tudo na minha vida, opinião, conselho. Para tudo, eu buscava a Preta. E quando eu fazia samba, a única opinião, crítica, julgamento que eu levava a sério era dela. E isso eu perdi. E essa ficha tem sido muito louca, muito profunda", iniciou ele.

Em seguida, Gominho contou que passou o dia pensando na amiga: "Hoje eu segurei o choro o dia inteiro e à noite eu chorei tanto, tanto, tanto. O meu luto tem sido nesse lugar silencioso. Tem sido um luto muito intenso, mas a vida não para, nem o luto, e é digerir tudo de uma vez, entendendo as camadas desse luto e tomando decisões sem ela para me aconselhar", declarou, por fim.

Leia também:Mãe de Preta Gil reaparece na web em fotos inéditas com filho de Bela Gil