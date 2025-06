Após filha adoecer, Fabiana Justus conta que também recebeu o diagnóstico: 'Derrubada'

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus contou nas redes sociais, nesta terça-feira, 3, que pegou Influenza da filha, Sienna, de seis anos

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus contou nas redes sociais, nesta terça-feira, 3, que pegou Influenza após sua filha, Sienna, de seis anos, ficar doente. Na segunda-feira, 2, ela já havia relatado que a pequena estava com febre. Agora, ela revelou que também está com o vírus e se sente “derrubada”.

"Boa tarde! Nena está com Influenza e adivinhem quem pegou. Graças a Deus ela tá bem melhor hoje! Eu que tô derrubada! Mas já já passa ", escreveu a esposa de Bruno D'Ancona, que também é mãe de Chiara de seis anos, e de Luigi, de um ano.

Já nesta segunda-feira, ela falou sobre seu sumiço nas redes sociais para cuidar da pequena. "Dei uma leve sumida hoje, mas é que eu fiquei cuidando da minha pituca, que está com febre. A Nena ficou ruizinha e eu fiquei cuidando dela. É horrível criança doente, a gente fica querendo que fosse na gente", ela iniciou.

Em seguida, relembrou o período em que esteve internada para tratar da saúde. "Mas, ao mesmo tempo, que bom que eu estou ao lado dela, porque eu lembro quando eu estava internada no hospital e as crianças ficavam doentes, eu ficava em desespero. Porque eu tava longe".

E finalizou: "Claro que eu usei máscara e tudo, mas não tem como, fiquei grudada nela, dando carinho e apoio. Agora ela dormiu e, por enquanto, todo o resto está bem. Se Deus quiser, vai ser só ela."

Fabiana Justus fala sobre sua saúde - Reprodução/Instagram

O que é Influenza?

A Influenza é uma doença viral. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a doença é uma infecção respiratória que é causada por um vírus da mesma família da gripe. O contato com o vírus acontece por meio de acesso a objetos contaminados ou com pessoas que estejam doentes por meio de partículas de saliva ou secreções respiratórias.

