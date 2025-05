Fabiana Justus recebe carta de seu doador de medula: 'Laço de vida'

Após um ano de transplante de medula, Fabiana Justus recebe carta de doador depois de escrever para ele agradecendo; veja o que aconteceu

A influenciadora digital Fabiana Justus está muito feliz e emocionada após receber a resposta da carta que enviou para o homem, de 25 anos, que lhe doou a medula. Neste domingo, 04, a empresária postou um vídeo contando como foi ter a surpresa após alguns dias de ter escrito para ele.

Segundo a herdeira de Roberto Justus, após um ano do transplante a pessoa que recebeu a doação pode escrever uma carta para o doador e foi isso que ela fez. Depois de um ano e meio, ela poderá saber quem é ele e sua identidade. Por enquanto, a influencer pode apenas ler algumas palavras dele e foi o suficiente para ficar muito comovida, afinal, o desconhecido salvou sua vida.

"Hoje o vídeo é sobre um presente que chegou em forma de palavras. O meu doador respondeu a carta que eu enviei. É difícil descrever o que senti lendo… uma conexão inexplicável. Um laço de vida, de esperança, de gratidão. Ainda tô processando tudo, mas senti no coração que precisava dividir esse momento com vocês. Tô MUITO emocionada e feliz", contou ela sobre a experiência após ter lutado contra uma leucemia.

Veja o relato completo de Fabiana Justus:

Nos últimos dias, a CARAS Brasil marcou presença no evento da marca de Fabiana Justus. Na ocasião, ela compartilhou como é estar trabalhando e conquistando novidades para sua empresa após um ano de estar internada para tratar um câncer.

"Sempre falo nas minhas redes sociais, é muito louco quando eu paro para pensar o que estava acontecendo um ano atrás na minha vida e o que está acontecendo hoje. Então, um ano atrás, eu tava em isolamento pós-transplante de medula óssea, não podendo ver ninguém, começando a pensar a voltar a trabalhar e hoje eu estou aqui, anunciando uma grande parceria, uma sociedade nova, uma migração da minha marca pra uma plataforma incrível e tudo isso é muito gratificante e eu acho que a vida nos traz os desafios e a gente aprende com eles muito", disse.

Quem foi o doador de Fabiana Justus?

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus separou um tempo para conversar com seus seguidores sobre alguns assuntos, incluindo a respeito do seu tratamento de câncer. Em seu Instagram oficial, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a algumas dúvidas enviadas pelo público.

Ao longo do bate-papo, Fabiana foi questionada por uma internauta sobre seu doador. "Eu vi que você postou em Dallas, foi conhecer o doador?", quis saber a pessoa. E ela esclareceu: "Dallas foi a nossa escala de Aspen para São Paulo! "Ainda não posso saber onde meu doador mora. Só sei que é nos Estados Unidos".

E complementou: "Só poderemos nos conhecer após 18 meses do transplante (ou seja, setembro desse ano), se ele quiser me conhecer! Eu obviamente quero muito. Seria um presentão de aniversário, hein!", disse ela, que complementou dizendo que completa 39 anos de idade no dia 09 de setembro.