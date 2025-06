Eliana relembra ombro congelado durante menopausa e médico fala sobre: 'Vários efeitos'

Na última quarta-feira, 24, Eliana confirmou que passou por uma cirurgia após ser diagnosticada com síndrome do ombro congelado durante sua menopausa

Na última terça-feira, 24, Eliana (52) chamou a atenção nas redes sociais ao confirmar que passou por uma cirurgia durante sua menopausa. Durante sua participação no PodDelas, a apresentadora desabafou sobre o momento em que não conseguia levantar um de seus braços. Após sentir fortes dores na região, a comunicadora descobriu o diagnóstico de "ombro congelado", um dos sintomas da menopausa.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que esse sintoma não apresenta nenhum risco, mas é uma dor que atrapalha a vida das mulheres. "A síndrome do ombro congelado é uma condição que leva à dor, dificuldade de movimento, dificuldade de levantar o braço. Pode acontecer em qualquer fase da vida, mas durante a transição para menopausa e pós-menopausa, ela é mais comum, é consideravelmente mais frequente do que em mulheres mais jovens", destaca.

"É uma condição que faz um diagnóstico diferencial com bursite, tendinite e outras doenças, inflamações do ombro. Mas tem essa situação que é a chamada síndrome do ombro congelado da menopausa, que é tipicamente causada pela falta do estrogênio e o efeito que isso tem na articulação, por piorar o colágeno e a mobilidade, leva a dor", acrescenta.

Além disso, o ginecologista reforça que essa condição é mais comum em mulheres mais velhas, depois dos 45, 50 anos, por causa da falta do estrogênio. "Diferente de outros diagnósticos, como tendinites e bursites, que vão precisar de anti-inflamatórios e tratamentos diversos, a síndrome do ombro congelado melhora com o estrogênio, melhora com a terapia hormonal", finaliza sobre o caso da apresentadora.

