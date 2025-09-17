A Fazenda 17: Psicóloga aponta efeitos graves nos famosos em reality: ‘Nem sempre conseguem’

Para CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica como o confinamento de A Fazenda 17 afeta a saúde dos participantes

O reality A Fazenda 17 estreou nesta semana e, desde então, já movimenta o público com um elenco de 26 participantes conhecidos. No entanto, além de todo o entretenimento, é importante lembrar que o confinamento intenso pode trazer desafios significativos para a saúde mental dos competidores.

Para compreender melhor esse impacto, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Letícia de Oliveira, que analisou de forma detalhada os riscos emocionais do reality.

Pressão no confinamento

“Quando a gente fala de reality show, é sempre uma chuva de emoções, principalmente quando envolve pessoas famosas. De certa maneira, a pessoa famosa tem um apego muito maior à imagem, algo que quem é anônimo não carrega da mesma forma, porque não existe essa obrigatoriedade de parecer“, afirma Letícia.

Além disso, a especialista destaca que a pressão é ainda maior para os conhecidos do público:

“Tanto no Big Brother, com o camarote, quanto em A Fazenda, onde também entram pessoas conhecidas do público, esses participantes lidam com uma expectativa muito maior, uma pressão maior e uma responsabilidade maior de manter a imagem. Isso já gera uma ansiedade muito além do que seria comum para uma pessoa anônima”, explica.

Em seguida, a psicóloga ressalta que o confinamento mexe diretamente com as bases emocionais de cada um:

“Diante do confinamento, do isolamento social, da pressão, da privação de comida e de sono, tudo isso vai fazendo a pessoa se perder, perder a referência dela com ela mesma. A nossa referência, o nosso espelho, é o nosso trabalho, a nossa família, os nossos amigos, a nossa intimidade. E tudo isso vai sendo retirado dos participantes”.

Pode trazer consequências

Como consequência, ela alerta para possíveis efeitos graves no reality apresentado por Adriane Galisteu:

“Quando a gente tira a intimidade, a gente tira a identidade, o senso de pertencimento, o senso de quem sou eu. Isso pode gerar problemas como agressividade, depressão, tristeza, comportamentos impulsivos — que a gente acaba vendo ao longo do programa, quando os participantes vão se perdendo deles mesmos e apresentando atitudes que, quando saem da casa, nem sempre conseguem justificar”.

Leia também: Michelle Barros em ‘A Fazenda 17’: astróloga revela rumos da jornalista: ‘Tem tudo para ser…’

Apesar dos riscos, Letícia também enxerga um lado positivo no processo. De acordo com ela, é possível transformar a experiência em autoconhecimento:

“Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de conhecer as vulnerabilidades, desapegar dos papéis sociais e se entregar a um processo de autoconhecimento”.

Quem está em A Fazenda 17?

Por fim, é válido lembrar que a lista oficial de participantes de A Fazenda 17 é bastante variada e reúne 26 personalidades de diferentes áreas. Entre os nomes confirmados estão os atores Gabriela Spanic, Guilherme Boury, Fernando Sampaio, Creo Kellab, Shia Phoenix e Duda Wendling. Além deles, participam os jornalistas e apresentadores Dudu Camargo e Michelle Barros, os cantores Gabily, Wallas Arrais e Kathy Maravilha, o ex-BBB Nizam Hayek e o humorista Toninho Tornado.

Além disso, completam o grupo diversas personalidades da mídia e influenciadores, como Rayane Figliuzzi, Saory Cardoso, o estilista Walério Araújo, Maria Caporusso, Martina Sanzi, Yoná Sousa, Fabiano Moraes (pai de Viih Tube), Renata Müller, Will Guimarães, Luiz Mesquita (filho de Otávio Mesquita) e Tamires Assis.

Por último, a ex-Miss Bumbum Carol Lekker e o ator e DJ Matheus Martins entraram no jogo com a missão especial de atuarem como os ‘infiltrados’ da temporada, o que adiciona ainda mais suspense à competição.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)