A Fazenda 17: Namorada de Belo cai no choro após brincadeira de Dudu Camargo

Clima tenso entre os peões em A Fazenda 17! Na tarde de terça-feira, 17, Rayane Figliuzzi e Dudu Camargo acabaram se estranhando após uma brincadeira do jornalista. Na ocasião, o ex-apresentador do SBT insinuou que a colega de confinamento teria interesse em William Guimarães, outro participante do reality show.

Tudo começou quando Dudu passou a criar histórias descontraídas sobre os confinados e citou Rayane. “ Ela [Rayane], eu já captei. Ela já se deu bem com alguns rapazes que ela considera na amizade, o menino que deita ali…“, iniciou ele. Questionado se falava de William, ele respondeu: “É o do Rancho lá! Ela até ficou enciumada quando você deitou lá. Ah, foi a Martina. Não foi ela, não“.

Rayane, por sua vez, não gostou nada do comentário do jornalista, uma vez que é muito bem comprometida com o cantor Belo. “Não começa a me irritar, não! Pelo amor de Deus. Vamos respeitar o próximo, vamos respeitar a história da pessoa lá fora… Não vamos supor o que a gente não viu ou entendeu errado “, disparou ela.

Logo após Dudu Camargo deixar o local, a companheira de Belo desabafou com os demais colegas e acabou caindo no choro. “ A pessoa surta do nada? Meu caráter está toda hora em jogo. […] O problema é a internet, eu sou mulher para c*ralho, não faz isso comigo, não. Eu sou muito legal, mas não faça isso. Brincadeirinha idiota, coisa de 5ª série“, disse, por fim.

Dudu Camargo se explica após brincadeira com Rayane

Em outro local da sede, Maria foi conversar com Dudu Camargo a respeito do ocorrido. “Tudo é distorcido. Tem coisas que a gente não pode brincar. E, se a gente brinca já sabendo, é baixo! Você não é essa pessoa, Dudu“, alertou a peoa.

“Querer agitar o jogo é…“, declarou Dudu, sendo interrompido pela colega: “Mas não vai agitar o jogo. Como tudo que eu também falo, eu vou revisitando. Você não é essa pessoa de pegar e usar isso com o jogo. Não acho que isso é movimentar o jogo“, declarou ela.

“Mas eu não tive intenção. A atitude não foi benéfica para mim. Uma coisa que eu não gosto é que ela tá arredia, afastada da minha pessoa, sendo que eu não tenho nada contra ela“, explicou o jornalista, lamentando o afastamento de Rayane Figliuzzi. “Sandália da humildades, pede desculpas, entenda seu erro…“, aconselhou Maria.

“É como se eu quisesse brincar também. O importante pra ela é o marido, e ele vai ver que não rolou nada“, rebateu Dudu Camargo. “Você tem que pensar nela como mulher. Ela é uma mulher comprometida, e ela deixou isso claro“, finalizou Maria.

