Michelle Barros em ‘A Fazenda 17’: astróloga revela rumos da jornalista: ‘Tem tudo para ser…’

Astróloga explica à CARAS Brasil o que os astros indicam para Michelle Barros e os rumos de sua trajetória em A Fazenda 17

A jornalista Michelle Barros, que brilhou por 26 anos na Globo e no SBT, surpreendeu o público ao entrar em A Fazenda 17. Ela conta que decidiu participar para quebrar barreiras, testar limites psicológicos e se desafiar. Mas, afinal, o que os astros revelam sobre essa nova fase?

A CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou detalhadamente o mapa da apresentadora e revelou previsões animadoras.

O impacto do nome

Logo de início, Vanessa destaca: “O nome de batismo de Michele Medeiros do Rego Barros resulta no número 22, que, segundo numerólogos e Pitágoras, é um presente dos pais. O nome é uma sentença de vida e traz grande responsabilidade. O 22 é um número complexo, que exige agressividade espiritual: a pessoa não pode cometer indulgência espiritual e precisa ser firme nesse aspecto”.

Em seguida, ela alerta: “Esse número representa alguém bom, mas que pode se iludir, seguindo outras pessoas e tomando o que elas dizem como certo, como se fossem leões ou tigres. Quando percebe o perigo, pode ser tarde. Por isso, Michele precisa dessa agressividade espiritual e de não cometer indulgência espiritual. No autoconhecimento, é fundamental que ela se olhe, se escute e valide o que sente, e não apenas o que o outro fala”.

Missão de vida

Avançando na análise, a astróloga explica: “A missão de vida dela é representada pelo número 7, que simboliza a busca por sabedoria. O 7 é análise, sabedoria, a busca da própria verdade por meio da religião, do espiritual, de estudos ou meditação. Para isso, é preciso silêncio e concentração. Esse 7 se conecta ao 22, porque o mapa mostra que ela tende a ir muito para fora. Ela é leonina, tem Mercúrio em Leão e Vênus em Leão, o que reforça brilho, presença e a necessidade de se apresentar”.

Leia também: Confira quem já está confirmado para ‘A Fazenda’!

Vanessa lembra ainda: “A maneira como fala é persuasiva. Na época de Globo, estava sempre muito bem apresentada, com figurino e cabelo impecáveis, digna de uma leonina majestosa. Ela se comunica pela roupa, pelo cabelo e pela fala, sempre deixando uma mensagem. Mas às vezes foge de se escutar, preocupada com a aparência e com a apresentação, e acaba ignorando aquela voz interna que alerta: “Michele, não é por aí”. Quando percebe, pode ser tarde”.

Conflitos e equilíbrio espiritual

Para deixar claro, a astróloga acrescenta: “Os números mostram esse desafio de autoconhecimento que vai protegê-la em qualquer área da vida. Quanto antes ela buscar isso — seja na terapia, no espiritual, na meditação ou nos estudos — melhor. No dia em que nasceu, 18, já há outro conflito: o material versus o espiritual. Em todos os números dela, o espiritual está presente, mostrando a necessidade de encontrar o equilíbrio, o famoso caminho do meio que os budistas pregam”.

Ela continua: “A lua em Câncer reforça a conexão com o feminino e o cuidado. Na astrologia chinesa, ela é cabra, o signo mais sensível, apesar de toda a força de Leão. Ela busca aprovação do outro, mas precisa acolher e validar suas próprias emoções e garantir sua proteção”.

Ano de grandes conquistas

Encerrando a análise, Vanessa destaca: “No momento atual, Michele está na Fazenda e acabou de entrar no ano 8, o ano das realizações, do dinheiro e da colheita. É um ano de boas vibrações, em que tudo o que plantou será colhido”.

Por isso, ela aposta: “Ela pode se dar muito bem no reality, mostrando suas várias versões: a leonina marcante e também o lado emocional. Convivendo com outras pessoas, que sempre são professores, pode encontrar esse caminho do meio”.