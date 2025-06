Virginia impacta ao mostrar novo corpo bronzeado em fotos de biquíni

Treinando pesado, Virginia impacta ao exibir curvas bem musculosas e bronzeadas ao surgir de biquíni em mansão de Mangaratiba

A influenciadora Virginia Fonseca impactou com novas fotos de biquíni em sua rede social. Nesta quarta-feira, 25, a famosa se exibiu curtindo o dia ensolarado em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção com seu físico sarado.

Após participar do ensaio da Grande Rio, a influencer amanheceu em sua casa carioca e ostentou suas curvas mais musculosas do que nunca. Bronzeada, a loira esbanjou seu corpo definido e não passou despercebida.

"Bom dia nessa paz de Mangaratiba, aproveitando algumas horinhas antes de ir trabalhar", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os iternautas reagiram. "Ela está fitness", notaram o shape diferente da empresária. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Nos últimos meses, após uma dieta com muitas ovos, Virginia Fonseca começou a comer mais e apareceu até mais musculosa. Nos últimos meses, os internautas notaram o crescimento dela depois de secar bastante após a gravidez.

É bom lembrar que a influencer tem acompanhamento médico, faz dieta regrada com bastante proteínas. Além disso, ela exibe alguns dos tratamentos estéticos que faz em seu corpo, rosto, e não esconde as cirurgias plásticas. Antes de engravidar da primeira filha, a apresentadora fez lipoaspiração e, nos últimos meses, passou por operação nos seios e no umbigo para retirada da hérnia.

Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Vaza vídeo de Virginia sambando no ensaio da Grande Rio

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi flagrada sambando durante sua aparição surpresa no ensaio da Grande Rio nesta terça-feira, 24. O momento dela dando os passos foi postado na rede social e chamou a atenção.

No lugar que era ocupado pela atriz Paolla Oliveira, a empresária surgiu radiante já ensaiando para o Carnaval de 2026. O vídeo da loira ensaiando com a agremiação gerou comentários na internet. "A mami arrasa em tudo que se propõe a fazer. Esperem e verão o show que ela vai dar com esse samba, não há nada que a gente não possa aprender", defendeu uma internauta. Outros criticaram a performande da influencer. Veja o vídeo aqui!