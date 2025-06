Vaza vídeo de Virginia sambando no ensaio da Grande Rio; veja

Escolhida para assumir o posto de Rainha da Grande Rio, o qual era de Paolla Oliveira, Virginia surge sambando em ensaio da escola; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi flagrada sambando durante sua aparição surpresa no ensaio da Grande Rio nesta terça-feira, 24. O momento dela dando os passos foi postado na rede social e chamou a atenção.

No lugar que era ocupado pela atriz Paolla Oliveira, a empresária surgiu radiante já ensaiando para o Carnaval de 2026. O vídeo da loira ensaiando com a agremiação gerou comentários na internet. "A mami arrasa em tudo que se propõe a fazer. Esperem e verão o show que ela vai dar com esse samba, não há nada que a gente não possa aprender", defendeu uma internauta. Outros criticaram a performande da influencer.

Virginia Fonseca contou que recebeu o convite por intermédio de David Brazil, um dos responsáveis pela sua ida para a escola. "David Brazil. Ele chegou lá no Sabadou [programa do SBT]… eu já tinha recebido esse convite pelo WhatsApp e ele chegou no Sabadou falando que a Grande Rio me queria como rainha e eu fiquei com o coração palpitando. Uma ansiedade! Amando, mas ao mesmo tempo com medo, porque é muito grandioso o posto", contou ela, e completou: “Mas eu falei: “me dá um dia para pensar. Pensei e vi que é isso que eu quero, vou me entregar de corpo e alma. Quero conviver mais com a comunidade e viver mais o carnaval, que de fato é isso. O carnaval é isso, as pessoas que fazem acontecer. Para a gente é só fevereiro, mas para eles é o ano inteiro”.

Bicho enorme invade mansão de Virginia Fonseca

A mansão de Virginia Fonseca em Goiânia foi invadida por um bicho grande. Nesta segunda-feira, 23, a influenciadora digital mostrou o momento que chegou uma equipe especializada em sua casa para capturar o animal.

Na área externa da residência, perto do parquinho dos filhos, uma espécie de lagarto foi encontrado. O bicho então foi deixado fechado em uma parte do quintal até os profissionais chegarem para resgatá-lo.