Virginia Fonseca choca ao surgir com pernas mais saradas do que nunca; veja

Ao ser flagrada saindo de restaurante com amigos em São Paulo, Virginia Fonseca choca ao deixar suas pernas torneadas à mostra

A influenciadora Virginia Fonseca foi fotografada na noite desta segunda-feira, 04, saindo de um restaurante em São Paulo. A famosa foi ao local jantar com os amigos e celebrar os 27 anos de sua prima, Manu, como compartilhou em sua rede social.

Ao sair do estabelecimento, localizado no bairro dos Jardins, a esposa de Zé Felipe chamou a atenção ao deixar suas pernas à mostra. Usando um look com saia, jaqueta e salto, a loira exibiu que está com os membros inferiores bem torneados.

Após sete meses do nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho, Virginia Fonseca recuperou seu físico e está até mais musculosa. No último mês, os internautas notaram o crescimento dela depois de secar bastante após a gravidez.

É bom lembrar que a influencer tem acompanhamento médico, faz dieta regrada e dá preferência para proteínas. Além disso, ela exibe alguns dos tratamentos estéticos que faz em seu corpo, rosto, e não esconde as cirurgias plásticas. Antes de engravidar da primeira filha, a apresentadora fez lipoaspiração e, nos últimos meses, passou por operação nos seios e no umbigo para retirada da hérnia.

Fotos: Leo Franco / AgNews

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, surpreendeu ao revelar o que deseja ganhar de Dia das Mães. Neste domingo, 04, a influenciadora digital se gravou perguntando o que ela gostaria de ganhar na data especial e ficou surpresa com a resposta dela.

Após enrolar um pouco, a sogra de Zé Felipe contou que gostaria de ganhar um apartamento. Na verdade, Margareth Serrão tentou dizer que o imóvel seria para a herdeira usar em Goiânia para receber algumas pessoas, já que a mansão ainda não está pronta e tem apenas dois quartos de hóspede por enquanto. Virginia Fonseca então riu muito ao ouvir a explicação da mãe. Saiba mais o que aconteceu aqui!