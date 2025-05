Virginia Fonseca faz bonita homenagem para a prima em data especial

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca fez questão de homenagear uma prima que está fazendo aniversário. Confira o post!

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 5, a digital influencer marcou presença em um restaurante para comemorar o aniversário da prima Manu, que está completando 27 anos de vida.

Ao postar diversas fotos ao lado da aniversariante, a famosa fez questão de se declarar. "Hello 27!!!! Hoje é dia de comemorar a vida da Manuzinha, minha parceira desde que me conheço por gente, minha prima, amiga, braço direito e confidente, sei que posso contar sempre com você e espero que saiba que também pode contar sempre comigo!!! Peço a Deus que lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso e felicidade, que Ele abençoe sua vida e ilumine seus caminhos sempre. Te amo e te quero sempre bem, que esse novo ciclo seja perfeito e do jeitinho que você deseja, amém", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Presente diferente

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar o presente que a filha mais velha, Maria Alice, de três anos, ganhou de uma amiga da família. Durante a festa de Páscoa na mansão, a menina foi presenteada com uma imagem de Jesus Cristo.

Na foto, Maria Alice apareceu segurando a imagem de Jesus Cristo na Cruz e a mãe coruja disse que a herdeira amou o presente. Vale lembra que a garotinha adora saber mais sobre religião e é apaixonada por Jesus. Tanto que ela gosta de ir à igreja.

“Ganhou de presente da tia Leticia! Amou mais que qualquer coisa”, disse Virginia.

Virginia e Zé Felipe realizaram um café da tarde com tema de Páscoa na mansão da família em Goiânia na quinta-feira, 17. Eles reuniram alguns amigos das filhas para caça aos ovos no jardim e encantaram com a decoração caprichada.

