Vera Viel impressiona ao surgir com as filhas em viagem: 'Quem é a mãe?'

Beleza pura! De férias com Rodrigo Faro e as filhas na Itália, Vera Viel impressiona ao surgir com as herdeiras em novos cliques; veja

A apresentadora Vera Viel está curtindo uma viagem de férias com Rodrigo Faro e as três filhas deles em Capri, na Itália. Nesta quinta-feira, 26, a famosa compartilhou cliques com as herdeiras no local e chamou a atenção com a beleza delas.

Cheias de estilo, a mãe e as herdeiras surgiram curtindo o verão europeu. Usando chapéu e óculos escuros, a esposa do comunicador apareceu deslumbrante com as meninas e mais uma vez surpreendeu com sua aparência. Vera Viel está prestes a completar 50 anos.

"Momentos inesquecíveis com a minha família. Obrigada Deus", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram as meninas do apresentador. "Já não sei quem é a mãe e as filhas", disseram. "Parecem amigas", falaram outros. "Desafio: descobrir quem é a mãe", observaram.

Ainda nesta quarta-feira, 25, Vera Viel encantou com outras fotos de viagem ao lado da família. É bom lembrar que, nos últimos meses, a mulher de Rodrigo Faro notou o tumor na coxa após iniciar aulas de muay thai e o comunicador insistir que procurasse um médico para ver o que seria o "machucado" na perna. Na época em que estava lutando contra a doença, ela desabafou sobre ter perdido o pai para o câncer e a mãe ter vencido a enfermidade.

Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel recebe declaração do namorado

A filha do meio de Rodrigo Faro e Vera Viel, Maria Viel Faro, ganhou uma declaração do namorado, Caio Narcisi, na quarta-feira, 18, dia em que estava fazendo aniversário com a irmã mais velha, Clara Viel Faro, e completando 17 anos.

Na rede social, o jovem postou uma foto ao lado da herdeira dos famosos e usou o registro para homenageá-la. O moço então escreveu o que sente por ela e celebrou o dia especial de sua amada, com quem está desde o final de 2023. Veja a declaração e foto do casal aqui!