Filha de Rodrigo Faro recebe declaração do namorado: 'Especial'

No dia de seu aniversário de 17 anos, filha de Rodrigo Faro, Maria Viel Faro, ganha declaração do namorado; veja quem é o jovem

A filha do meio de Rodrigo Faro e Vera Viel, Maria Viel Faro, ganhou uma declaração do namorado, Caio Narcisi, nesta quarta-feira, 18, dia em que está fazendo aniversário com a irmã mais velha, Clara Viel Faro, e completando 17 anos.

Na rede social, o jovem postou uma foto ao lado da herdeira dos famosos e usou o registro para homenageá-la. O moço então escreveu o que sente por ela e celebrou o dia especial de sua amada, com quem está desde o final de 2023.

"Parabéns para a pessoa mais especial do mundo! Obrigado por todos os momentos juntos, te amo muito!", escreveu Caio para a companheira.

Em março deste ano, o namorado da filha de Rodrigo Faro curtiu com a família do apresentador uma viagem nos EUA. Vera Viel postou cliques do momento com o genro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por maria (@mariavielfaro)

Rodrigo Faro entrega boa relação com o genro

O apresentador Rodrigo Faro abriu o coração e revelou que possui uma ótima relação com o genro, Caio Narcisi. O jovem jogador de futebol é namorado de Maria, filha do artista.

Em entrevista aos repórteres que estavam na porta da festa de 15 anos de Rafaella Justus, Rodrigo não poupou elogios ao genro. Ele, inclusive, acompanhou a família da amada no grande evento da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

"Tive que comprar um carro com 7 lugares. A Maria está com o namorado, então não dá para ir em dois carros. Aí, falei: 'vamos comprar um com 7 lugares e colocamos ele no porta-malas'", brincou o apresentador da Record TV.

"Ele é um amor. Eu adoro o Caio, jogamos bola juntos, beach tênis. Virou um filho. E isso é muito legal, né? Você trazer para dentro de casa, não deixar o jovem na rua… A gente meio que adotou, ele é um menino muito bonzinho", continuou Rodrigo Faro. Leia mais aqui!