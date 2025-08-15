Vera Fischer renova o visual e dá adeus aos fios longos: 'Gostaram?'

Mudanças! A atriz Vera Fischer decidiu renovar os fios e impressionou ao mostrar o resultado da transformação; confira o novo visual

Vera Fischer está de visual novo! A atriz usou as redes sociais na última quinta-feira, 14, para dividir com o público detalhes da transformação em suas madeixas loiras. A veterana, que estava com os fios um pouco longos, optou por um corte que deixa o cabelo na altura do ombro.

Além de diminuir as madeixas, Vera também tonalizou os fios e escolheu um tom de loiro mais escuro, com algumas mechas iluminadas. A atriz ainda posou ao lado do cabeleireiro Costato, responsável por sua repaginação, e ressaltou o quanto adorou o resultado da transformação.

" Amores. Cabelinho cortado, tratadinho e cheiroso, como só o meu amor querido Costato sabe fazer. E aeeeeee, gostaram? Eu amei ", declarou a famosa na legenda da publicação. Não demorou muito para que diversos admiradores lotassem os comentários com inúmeros elogios ao novo visual de Vera Fischer.

"Linda", disse o ator Ary Fontoura. "Ficou deslumbrante", falou uma seguidora. "Sempre linda!", disse outra. "Maravilhosa, ficou lindo o cabelo", escreveu uma terceira. "Linda e querida. Sua beleza interior reflete no exterior", declarou mais uma.

Confira o novo visual de Vera Fischer:

Vera Fischer chama atenção ao postar fotos inéditas em família

Recentemente, a atriz Vera Fischer usou as redes sociais para compartilhar registros de um momento especial em família. Ela visitou o filho caçula, Gabriel Camargo, e a nora, Leticia Catalá, e posou sorridente ao lado dos dois na publicação.

"Que saudades que eu tava da family ['família', em português]!!! Ah, rimos muito, conversamos sobre tudo, comemos, bebemos e rolou muita diversão. Muito amor com Gabriel e Letícia, mas quem roubou as atenções, claro, foi Suki Maria [cachorrinha do casal]. Foi uma noite feliz. Linda terça-feira pra todos. Sua sempre Veruschka", declarou a artista na legenda; confira os registros!

