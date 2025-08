Vera Fischer chama atenção ao postar fotos inéditas com o filho e a nora: 'Família linda'

A atriz Vera Fischer usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para compartilhar registros de um momento especial em família

A atriz Vera Fischer usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para compartilhar registros de um momento especial em família. Ela visitou o filho caçula, Gabriel Camargo, e a nora, Leticia Catalá, e posou sorridente ao lado dos dois na publicação.

"Que saudades que eu tava da family ['família', em português]!!! Ah, rimos muito, conversamos sobre tudo, comemos, bebemos e rolou muita diversão. Muito amor com Gabriel e Letícia, mas quem roubou as atenções, claro, foi Suki Maria [cachorrinha do casal]. Foi uma noite feliz. Linda terça-feira pra todos. Sua sempre Veruschka", declarou a artista na legenda.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Bom demais estar em família! E, meu Deus, estou apaixonada pelo vermelho da parede. Que coisa mais linda! Eu quero na minhaaaa!", observou uma. "Família é a melhor coisa que a gente tem ! Lindo demais!", escreveu outra. "Família linda. Bons momentos, boas Vibrações e inúmeras Alegrias. Beijo no coração", elogiou uma terceira pessoa.

Vale lembrar Gabriel Camargo, de 32 anos, é fruto do antigo relacionamento da atriz com o ator Felipe Camargo. Já a primogênita de Vera Fischer, Rafaela Fischer tem 44 anos e é filha da famosa com o ator Perry Salles, falecido em 2009.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer entrega motivo do fim do casamento com Felipe Camargo

Recentemente, Vera Fischer relembrou a sua separação do ator Felipe Camargo, com quem foi casada entre 1988 e 1995. Com sinceridade, Fischer apontou os motivos que levaram ao rompimento do relacionamento, mas garantiu que foi uma relação de sucesso porque tiveram um filho que queriam muito.

"Olha fomos muito felizes, viu? É que tem casamentos que acabam e sim eu me envolvi com droga. Mas a gente teve muitas brigas por ciúme, incompreensão e também imaturidade, né? Mas foi um casamento bacana enquanto durou. Eu tive o meu filho, Gabriel, que é a coisa mais doce desse mundo. Do primeiro casamento com o Perry Salles, eu tive a Rafaela. E, depois com o Felipe, eu tive o Gabriel. Então, assim, toda relação de amor quando termina com filho que eu quis muito é porque foi feliz", disse ela.

