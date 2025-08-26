Tainá Castro desabafa sobre estrias após duas gestações: 'Passa batido'

A influenciadora digital Tainá Castro Militão respondeu um internauta que quis saber se ela pensa em fazer algum tratamento para remover estrias

A influenciadora digital Tainá Castro Militão aproveitou um tempo livre na manhã desta terça-feira, 26, para abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber se ela pensa em fazer algum tratamento para remover estrias e ela afirmou que se sente incomodada com esse tipo de comentário.

"Não pensa em tirar/tratar suas estrias?", quis saber a pessoa. "Vamos lá", iniciou Tainá, que respirou fundo em seguida. "Eu recebo tanta pergunta sobre as minhas estrias aqui. Juro. Top 5 é sobre estria. Todo mundo sabe, eu tenho estria no meu seio, tenho um pouquinho na minha barriga, porque gerei dois seres lindos, maravilhosos e com saúde", disse ela, que é mãe de Helena e Matteo, frutos do seu antigo casamento com o jogador Léo Pereira.

Em seguida, contou que não pretende fazer tratamentos estéticos para suas estrias: "Hoje, isso não me incomoda. P assa batido na minha visão. Graças a Deus, não sou bitolada com isso. Eu acho que incomoda mais as pessoas que veem do que a mim mesma ", relatou.

E aconselhou os internautas: "Uma dica: quando você observar algo em uma pessoa que ela não consiga mudar em cinco segundos. Por exemplo, um dente sujo. Se ela está com o dente sujo e pode mudar em cinco segundos, você pode falar."

O casamento de Éder Militão e Tainá

Éder Militão e Tainá Castro se casaram no luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo, em julho, em uma celebração para 350 convidados. A festa, com duração prevista de 12 horas, teve um custo estimado de R$ 2 milhões. A cerimônia foi realizada no Salão Cristal, decorado em tons de azul e branco. O destaque musical da noite ficou por conta do cantor Gusttavo Lima, que recebeu um cachê de aproximadamente R$ 1 milhão para se apresentar no evento.

Para subir ao altar, Tainá Castro escolheu um modelo da estilista Marie Lafayette. O vestido conta com renda e uma fenda ousada, além disso, ela também usou um longo véu. Na festa, ela usou mais dois vestidos, sendo outro da Marie Lafayette e um assinado por Charles Hermann.

À CARAS Brasil, o estilista falou sobre o look que fez para a noiva. "A Tainá é uma mulher extremamente sexy, extremamente elegante, refinada e não foi nada difícil trabalhar com ela porque ela é super de boa. Eu acho que eu tive até dificuldade em relação a ela estar opinando, porque ela era tão de boa que eu como estilista acabei fazendo o meu papel muito bem, sem ter um intermédio de escolhas que não eram coniventes com o gosto dela. Mas fora isso, ela foi incrível... O vestido dela tem renda, tem pernas de fora. E ela tá linda, maravilhosa, muito romântica ao mesmo tempo. Tá digna de uma princesa", disse ele.

Após o casamento, os dois embarcaram para a lua de mel em Dubai. "Vai ser Dubai, mas vai ser super rápido porque o Éder tem poucos dias de férias. Vai ser na semana que vem, mas vão ser só 3 ou 4 dias. Rapidíssimo”, disse a noiva na época. Então, o atleta explicou que já precisaria voltar para os campos de futebol. "A gente tem um calendário muito curto em questão de férias. Aproveitar o pouco tempo”, declarou.

Vale lembrar que Tainá Castro Militão é mãe de Helena e Matteo, frutos de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Léo Pereira, do Flamengo. Éder, por sua vez, é pai de Cecília, da união anterior com a influenciadora digital Karoline Lima — atual companheira de Léo.

