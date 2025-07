Filhos de Tainá Castro e Éder Militão aparecem prontos para o casamento dos pais

Filhos de Tainá Castro e Éder Militão são fotografados com looks elegantes antes do casamento dos pais em São Paulo

Nesta sexta-feira, 18, o jogador de futebol Éder Militão se casa com a influencer Tainá Castro em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo, e com a presença dos filhos de cada um. Antes da celebração, as crianças foram fotografadas com seus looks para serem as daminhas e o pajem dos pais.

Cecilia, de 3 anos, filha de Éder e Karoline Lima, surgiu com um lindo vestido branco. Por sua vez, Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3 anos, filhos de Tainá com Léo Pereira, também apareceram com looks em tons claros para a cerimônia.

O casamento terá 350 convidados e custou cerca de R$ 2 milhões.

Cecilia - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Helena e Matteo - Foto: Brazil News

O pré-casamento de Tainá e Éder Militão

O jogador de futebol Éder Militão se casa com Tainá Castro nesta sexta-feira, 18, em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. Faltando pouco para o grande momento, os noivos reuniram os padrinhos e madrinhas de seu casamento para um pré-wedding intimista em São Paulo, na última noite.

Para a noite especial, Tainá surgiu com um vestido na cor marrom, tomara que caia e com uma fenda na perna. Os noivos foram recebidos com animação pelos convidados.

A noite foi marcada por muita animação: teve dança em cima das cadeiras do restaurante, velas com faíscas e, claro, muito champanhe. Um dos destaques ficou por conta das personagens inspiradas nas Irmãs Vandergeld, do sucesso “As Branquelas”; confira mais detalhes!