Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Michelle Barros surpreende fãs ao revela resultado de procedimento
Beleza / Pós-procedimento

Michelle Barros surpreende fãs ao revela resultado de procedimento

Michelle Barros realiza um procedimento ao redor dos olhos e choca fãs ao publicar imagens com as pálpebras inchadas, logo após o procedimento

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 19h56

Mivhelle Barros
Michelle Barros - Foto: Reprodução / Instagram

A jornalista e ex-apresentadora Michelle Barros surpreendeu os fãs nas redes sociais nesta quinta-feira, 4. Ela publicou registros logo após realizar um procedimento estético embaixo dos olhos.

Ao anunciar seu novo tratamento, a jornalista explicou alguns tópicos que poderia ser questionada sobre. “Michelle… o que é esse olho de panda, menina?! Foi um jato de plasma! Oi?! Um feixe que gera micro lesões na pele…Serve pra quê?! Para ajudar meus pés de galinha (como a gente diz, né?!) a ficarem mais contidos!”, escreveu ela na legenda, de forma irônica.

Após a publicação, a famosa foi alvo de comentários dos fãs. “Para mim doeu pós procedimento. Não senti mudanças. Boa sorte para você!”, comentou uma seguidora sobre sua experiência. “Depois me conta o que achou! Quero fazer também!”, escreveu outra fã curiosa. “Isso mesmo, tem que se cuidar, ficar maravilhosa”, digitou um internauta.

O procedimento estético realizado pela jornalista foi a blefaroplastia com jato de plasma, uma técnica que estimula a produção de colágeno e melhora a aparência das pálpebras caídas, das bolsas de gordura e rugas na região. O procedimento acontece através da energia de plasma e provoca a sublimação superficial da pele, sem a necessidade de cirurgias ou cortes invasivos.

Especialista explica o que causou flacidez em pele de Michelle Barros

Em abril deste ano, a ex-apresentadora do SBT Michelle Barros, utilizou suas redes sociais para anunciar a retirada de seu preenchimento facial aplicado em excesso. Porém, a remoção do preenchedor provocou uma flacidez na pele da jornalista. A fim de entender mais sobre o que aconteceu, a CARAS Brasil conversou com a dentista Denize Peruzzo.

A especialista explicou que a flacidez na pele da comunicadora ocorreu devido ao alto volume aplicado durante o procedimento, por esse mesmo motivo, a pele não se adequou novamente após a retirada. “O excesso de preenchimento também pode contribuir para distender um tecido flácido”, afirmou a dentista.

No caso de Michelle, o rosto perdeu leveza e movimento. Após a retirada dos preenchimentos, veio o aspecto de derretimento facial”, destacou ela.

Leia também: Michelle Barros surpreende ao recriar festa de infância 40 anos depois: 'Adorei'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Michelle Barrosprocedimento

