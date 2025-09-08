CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Maiara fala sobre seu último procedimento estético
Beleza / Autoestima

Maiara fala sobre seu último procedimento estético

A cantora sertaneja Maiara comenta sobre suas considerações após realizar procedimento estético: ‘Me sentindo cada vez melhor’

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 20h45

Maiara
Maiara - Foto: Globo/Beatriz Damy

Neste final de semana, a cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, comentou sobre seu último procedimento estético. Semana passada, a artista realizou o estímulo de colágeno nos glúteos a fim de melhorar a firmeza, mas não aumentar o volume.

A sertaneja destacou que o procedimento e suas novas mudanças ajudaram na melhora de sua autoestima. “Está me ajudando nesse processo e eu estou me sentindo cada vez melhor”, declarou ela em entrevista ao Portal LeoDias.

Investir no autocuidado e em sua aparência, transformou a saúde mental de Maiara, que afirmou se sentir mais bonita e feliz. “Quero agradecer a eles por estarem me renovando e melhorando minha autoestima, nessa parte em que eu nem acreditava mais. Quando a gente vê sobra de pele, eu já fiz algumas cirurgias plásticas e, cada vez que vou puxando assim [a pele], a mudança é incrível. Eu não precisei cortar nada, só com bioestimulador”, revelou a cantora.

A famosa afirmou que não foi a primeira vez que fez o estímulo de colágeno, e que após a cirurgia da bariátrica, se tornou um tratamento recorrente. “Na verdade, eu já venho fazendo esse processo já tem um tempo. Eu cheguei a pesar quase 90 kg quando fui fazer minha bariátrica, e o estímulo de colágeno para mim é uma necessidade”, comentou ela.

Maiara e Maraisa opinam sobre separação de Virginia e Zé Felipe

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa chocou os fãs ao falarem sobre a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Elas opinaram sobre as novas fases da vida do ex-casal.

É uma pena pelo término de duas pessoas que a gente amava muito. Ela é uma super querida e o Zé também. Ele é um menino maravilhoso, que a gente conhece há muito tempo, mas, se a escolha deles é não estar mais juntos, a gente tem que entender. Nós continuamos ali, amando muito essa família, porque não vai deixar de ser”, revelou Maraisa em entrevista ao Portal LeoDias.

A gente torce pela felicidade dos dois, com quem eles quiserem, e até onde eu sei, essas pessoas que ventilam na mídia (Vini Jr. e Ana Castela) são pessoas maravilhosas também. Então, por que não ser feliz? Eu acho que a gente tem que buscar ser feliz e, assim, gente feliz não atrapalha a vida de ninguém. A gente tem que desejar sempre o bem”, a gêmea completou.

Leia também: Maiara e Maraisa se declaram sobre parceria: ‘Estamos sempre juntas’

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

maraisaMaiaraautoestimaprocedimento
Maiara Maiara   

