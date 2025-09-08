Maiara fala sobre seu último procedimento estético

A cantora sertaneja Maiara comenta sobre suas considerações após realizar procedimento estético: ‘Me sentindo cada vez melhor’

Neste final de semana, a cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, comentou sobre seu último procedimento estético. Semana passada, a artista realizou o estímulo de colágeno nos glúteos a fim de melhorar a firmeza, mas não aumentar o volume.

A sertaneja destacou que o procedimento e suas novas mudanças ajudaram na melhora de sua autoestima. “Está me ajudando nesse processo e eu estou me sentindo cada vez melhor”, declarou ela em entrevista ao Portal LeoDias.

Investir no autocuidado e em sua aparência, transformou a saúde mental de Maiara, que afirmou se sentir mais bonita e feliz. “Quero agradecer a eles por estarem me renovando e melhorando minha autoestima, nessa parte em que eu nem acreditava mais. Quando a gente vê sobra de pele, eu já fiz algumas cirurgias plásticas e, cada vez que vou puxando assim [a pele], a mudança é incrível. Eu não precisei cortar nada, só com bioestimulador”, revelou a cantora.

A famosa afirmou que não foi a primeira vez que fez o estímulo de colágeno, e que após a cirurgia da bariátrica, se tornou um tratamento recorrente. “Na verdade, eu já venho fazendo esse processo já tem um tempo. Eu cheguei a pesar quase 90 kg quando fui fazer minha bariátrica, e o estímulo de colágeno para mim é uma necessidade”, comentou ela.

Maiara e Maraisa opinam sobre separação de Virginia e Zé Felipe

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa chocou os fãs ao falarem sobre a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Elas opinaram sobre as novas fases da vida do ex-casal.

“É uma pena pelo término de duas pessoas que a gente amava muito. Ela é uma super querida e o Zé também. Ele é um menino maravilhoso, que a gente conhece há muito tempo, mas, se a escolha deles é não estar mais juntos, a gente tem que entender. Nós continuamos ali, amando muito essa família, porque não vai deixar de ser”, revelou Maraisa em entrevista ao Portal LeoDias.

“A gente torce pela felicidade dos dois, com quem eles quiserem, e até onde eu sei, essas pessoas que ventilam na mídia (Vini Jr. e Ana Castela) são pessoas maravilhosas também. Então, por que não ser feliz? Eu acho que a gente tem que buscar ser feliz e, assim, gente feliz não atrapalha a vida de ninguém. A gente tem que desejar sempre o bem”, a gêmea completou.

