Maiara e Maraisa opinam sobre a separação de Virginia e Zé Felipe

As cantoras Maiara e Maraisa falam sobre o que pensam sobre a separação de Virginia e Zé Felipe e também sobre os rumores de affairs deles

As cantoras Maiara e Maraisa surpreenderam ao falarem sobre a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Em entrevista ao Portal Leo Dias, elas opinaram sobre a nova fase na vida da influencer e do cantor.

"É uma pena pelo término de duas pessoas que a gente amava muito. Ela é uma super querida e o Zé também. Ele é um menino maravilhoso, que a gente conhece há muito tempo, mas, se a escolha deles é não estar mais juntos, a gente tem que entender. Nós continuamos ali, amando muito essa família, porque não vai deixar de ser", disse Maraisa.

Então, Maiara completou e ainda falou sobre os rumores de affair do ex-casal. "A gente torce pela felicidade dos dois, com quem eles quiserem, e até onde eu sei, essas pessoas que ventilam na mídia (Vini Jr. e Ana Castela) são pessoas maravilhosas também. Então, por que não ser feliz? Eu acho que a gente tem que buscar ser feliz e, assim, gente feliz não atrapalha a vida de ninguém. A gente tem que desejar sempre o bem", contou.

Ela ainda encheu Virginia de elogios. "A Virginia também é uma mulher super empoderada, né? Uma mãezona. Eu acho que tem que ser feliz da forma que quiser e com quem quiser. E eu acho que, assim, pelas pessoas que ouço, que ventilam os nomes, eu não sei se é verdade ou não, são pessoas maravilhosas também. Então, por que não? Acho que todo mundo tem que ser feliz", afirmou.

Por fim, Maraisa falou sobre Zé. "(O Zé) também nos apresentou à Virginia, que é uma menina maravilhosa. Então, assim, o que eu desejo é alegria para eles, com quem eles quiserem estar. A gente queria os dois juntos, mas, se aconteceu alguma coisa, que sejam felizes da forma que eles quiserem, com quem eles quiserem. Eu acho que é isso", finalizou.