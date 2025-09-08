CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Maiara e Maraisa opinam sobre a separação de Virginia e Zé Felipe
Música / Opinião

Maiara e Maraisa opinam sobre a separação de Virginia e Zé Felipe

As cantoras Maiara e Maraisa falam sobre o que pensam sobre a separação de Virginia e Zé Felipe e também sobre os rumores de affairs deles

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 19h31

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maiara e Maraisa
Maiara e Maraisa - Foto: Paulo Tauil / AgNews

As cantoras Maiara e Maraisa surpreenderam ao falarem sobre a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Em entrevista ao Portal Leo Dias, elas opinaram sobre a nova fase na vida da influencer e do cantor. 

"É uma pena pelo término de duas pessoas que a gente amava muito. Ela é uma super querida e o Zé também. Ele é um menino maravilhoso, que a gente conhece há muito tempo, mas, se a escolha deles é não estar mais juntos, a gente tem que entender. Nós continuamos ali, amando muito essa família, porque não vai deixar de ser", disse Maraisa. 

Então, Maiara completou e ainda falou sobre os rumores de affair do ex-casal. "A gente torce pela felicidade dos dois, com quem eles quiserem, e até onde eu sei, essas pessoas que ventilam na mídia (Vini Jr. e Ana Castela) são pessoas maravilhosas também. Então, por que não ser feliz? Eu acho que a gente tem que buscar ser feliz e, assim, gente feliz não atrapalha a vida de ninguém. A gente tem que desejar sempre o bem", contou. 

Ela ainda encheu Virginia de elogios. "A Virginia também é uma mulher super empoderada, né? Uma mãezona. Eu acho que tem que ser feliz da forma que quiser e com quem quiser. E eu acho que, assim, pelas pessoas que ouço, que ventilam os nomes, eu não sei se é verdade ou não, são pessoas maravilhosas também. Então, por que não? Acho que todo mundo tem que ser feliz", afirmou. 

Por fim, Maraisa falou sobre Zé. "(O Zé) também nos apresentou à Virginia, que é uma menina maravilhosa. Então, assim, o que eu desejo é alegria para eles, com quem eles quiserem estar. A gente queria os dois juntos, mas, se aconteceu alguma coisa, que sejam felizes da forma que eles quiserem, com quem eles quiserem. Eu acho que é isso", finalizou. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Maiara e MaraisamaraisaMaiara

Leia também

Amor!

Lady Gaga e Michael Polansky - Foto: Reprodução / Instagram

Lady Gaga se declara para noivo: ‘Eu te amo infinitamente’

Saúde

Jessie J - Foto: Getty Images

Jessie J faz alterações em show no The Town devido a tratamento de câncer

Luto

Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos após internação

História

Maria Bethânia - Foto: Globo/Fábio Rocha

Ex-mulher de Maria Bethânia revela o que pensou ao vê-la pessoalmente pela 1ª vez

Vida pessoal

Priscilla se casou com André Laudz - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é o marido de Priscilla? Cantora oficializou união com produtor musical

Paternidade

Ary Mirelle e João Gomes - Foto: Reprodução/Instagram

Show de João Gomes é cancelado às pressas após Ary Mirelle entrar em trabalho de parto

Últimas notícias

Lucas Guimarães no programa 'Eita Lucas'Lucas Guimarães celebra a primeira gravação do seu programa em estúdio no SBT
Maria Cavalcante, Cristiano Deyvid e AntonellaFilha de Maria Cavalcante esbanja fofura em comemoração de mesversário
Lady Gaga e Michael PolanskyLady Gaga se declara para noivo: ‘Eu te amo infinitamente’
Henrique Fogaça e Paola CarrosellaHenrique Fogaça se pronuncia sobre rumores com Paola Carosella
Rafa Kalimann e NattanRafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan
Eva Pacheco e Gustavo MiotoEquipe de Eva Pacheco se pronuncia sobre affair com Gustavo Mioto
Inês (Joana Solnado)Nova vilã chega em Êta Mundo Melhor! e une forças com Sandra para plano fatal
Simone MendesCelulares e casas: descubra como Simone Mendes presenteia seus funcionários
Maria Bethânia e Angela Ro RoAngela Ro Ro recebeu homenagem de Maria Bethânia antes de falecer
Zé Felipe faz festa para o filho caçulaZé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade