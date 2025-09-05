Maiara e Maraisa se declaram sobre parceria: ‘Estamos sempre juntas’

As gêmeas sertanejas Maiara e Maraisa comemoram o Dia do Irmão e falam sobre o amor e a parceria da dupla: "Essa ligação fez toda a diferença"

Nesta sexta-feira, 5, foi celebrado o Dia do Irmão, e a dupla sertaneja Maiara e Maraisa aproveitaram a data para se declararem uma à outra. As gêmeas revelaram que a relação de parceria e cumplicidade vai além dos palcos.

Maraisa contou sobre sua conexão com a irmã, e relatou que conseguem sentir quando precisam de apoio. “Essa união vem lá de trás, quando éramos apenas crianças cantando em festivais de música. Quando nos mudamos para Goiânia em busca de oportunidades, sabíamos tudo o que iríamos enfrentar, até mesmo pelo espaço para mulheres no sertanejo ser pequeno, na época, mas o fato de termos essa ligação uma com a outra fez toda a diferença”, disse a artista em entrevista ao Portal LeoDias.

Maiara relatou como a parceria das artistas vai além das produções e da carreira, e ressalta que são companheiras de vida. “Por conta da estrada e dos shows pelo país, estamos sempre juntas, mas também temos nossos momentos de curtir os dias de folga. A gente adora curtir momentos em família, e aí as histórias vocês imaginam né, uma melhor que a outra”, afirmou a artista. “O objetivo é viver a vida da melhor forma e com simplicidade, a gente deixa a produção para os palcos mesmo”, acrescentou ela.

Além das duas, Marco Cesar, o irmão caçula,também foi incluído na conta. As artistas afirmam que a relação dos irmãos é inseparável e todos se apoiam em seus sonhos. “Nós três valorizamos muito a família e acreditamos que poder contar um com o outro é a força que nos move, que nos faz caminhar e conquistar novos objetivos”, contou Maraisa.

Apesar da proximidade e da relação de amizade das sertanejas, Maiara contou que o relacionamento das sertanejas, como qualquer outro, tem desavenças. Ela ainda disse que as gêmeas sabem separar e respeitar seus espaços. “Apesar de gêmeas, temos a nossa individualidade, nossos desejos e questões. A gente busca priorizar e respeitar o espaço uma da outra”, disse Maiara. “Nossos fãs podem ter a certeza que somos autênticas e buscamos transparecer nossa relação de amor e carinho mútuo”, acrescentou a famosa.

