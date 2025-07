Mãe ou irmã? Vera Viel chama a atenção ao surgir com as três filhas

Prestes a completar 50 anos, Vera Viel chama a atenção ao compartilhar foto com as três filhos; apresentadora impressionou com aparência jovem

A apresentadora Vera Viel chamou a atenção ao postar uma nova foto com as três filhas, frutos do seu casamento com Rodrigo Faro. Nesta quarta-feira, 23, a famosa compartilhou o clique com as herdeiras e a beleza delas logo surpreendeu os internautas.

Prestes a completar 50 anos, mais uma vez, a modelo deu o que falar com sua aparência jovial. Nos comentários, os internautas elogiaram o trio e questionaram se Vera Viel seria a mãe de Clara Viel Faro, Maria Viel Faro e Helena Viel Faro. "Mãe ou irmã", perguntaram os seguidores. "Família linda", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Vera Viel postou outro clique belíssimo com as garotas. O registro foi feito durante a viagem que fizeram para Capri, na Itália.

Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel recebe declaração do namorado

A filha do meio de Rodrigo Faro e Vera Viel, Maria Viel Faro, ganhou uma declaração do namorado, Caio Narcisi, na quarta-feira, 18, dia em que estava fazendo aniversário com a irmã mais velha, Clara Viel Faro, e completando 17 anos.

Na rede social, o jovem postou uma foto ao lado da herdeira dos famosos e usou o registro para homenageá-la. O moço então escreveu o que sente por ela e celebrou o dia especial de sua amada, com quem está desde o final de 2023. Veja a declaração e foto do casal aqui!