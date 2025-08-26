Larissa Manoela impressiona ao mostrar seu físico atual na praia

Seguindo rotina fitness com treinos de musculação, Larissa Manoela impressiona ao fazer fotos na praia usando biquíni azul; confira

A atriz Larissa Manoela impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 25, a famosa postou cliques de um dia na praia com o marido, o ator André Luiz Frambach, e chamou a atenção com seu físico atual.

Sempre compartilhando que está treinando com frequência a musculação, a artista global mostrou seus resultados ao surgir usando um biquíni azul. Fazendo várias poses na areia, a atriz esbanjou toda sua beleza com naturalidade.

"Era sol que me faltava. Segunda de folga, amor e mergulho", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas logo a encheram de elogios. "Você fica maravilhosa em qualquer paleta de cor", disseram. "Linda", falaram vários.

Veja as fotos de Larissa Manoela na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Os casamentos de Larissa Manoela

O primeiro casamento de Larissa Manoela ocorreu em casa e "repentinamente", em dezembro de 2023. Em uma recente ao podcast PodDelas, ela falou sobre a decisão de trocar alianças sem avisar muita gente. "Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de 'De Volta aos 15'. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando", relembrou como foi.

O segundo ocorreu na última viagem que a artista fez com o amado para a Tailândia, no fim de novembro de 2024. Durante um passeio com luzes, ele pediu a mão dela e dias depois aconteceu a renovação de votos. "Não existe limite para celebrar o amor… Thailand - Krabi", escreveu Larissa Manoela ao aparecer em seu segundo casamento com o marido.

Já a terceira cerimônia foi realizada em dezembro de 2024. Larissa apostou em um vestido bem clássico na cor branca com decote tomara que caia e a saia armada. A noivinha ainda usou um véu que cobria sutilmente seu rosto. Já o ator usou um terno todo na cor off white com direito à gravata borboleta e relógio para deixar a produção ainda mais elegante.

