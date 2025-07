Filha de Leonardo recebe elogios ao surgir de biquíni em passeio de barco

Filha de Leonardo, Monyque Isabella Costa coloca a barriga para jogo ao aparecer de biquíni em passeio de barco com Virginia Fonseca

Filha do cantor Leonardo, a jovem Monyque Isabella Costa surpreendeu os seguidores ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. Nesta terça-feira, 22, ela apareceu de biquíni e calça com transparência ao curtir um passeio de barco com a ex-cunhada Virginia Fonseca.

Ela apareceu posando para a foto com a paisagem deslumbrante do mar do Rio de Janeiro ao fundo. “Dia de sol por aqui”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela foi elogiada por sua beleza. “Gata! Esbanjando beleza, com uma cinturinha de pilão”, escreveu um seguidor. “Você está muito poderosa”, afirmou outro. “Uma sereia”, declarou mais um. “Perfeita”, afirmou mais um.

Filha de Leonardo revela história de seu nome

A filha de Leonardo com a empresária Sandra Helena, Monyque Isabella, explicou como aconteceu a escolha de seu nome. Ao participar do Sabadou com Virginia, do SBT, ao lado de seus cinco irmãos, a agrônoma contou a história de como os pais colocaram seu nome ao nascer.

"Minha mãe engravidou e ela falou para o meu pai, 'se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, você escolhe'. Fez ultrassom, menina e ela escolheu Isabela. Perguntou: 'Pode ser?'. Ele disse: Perfeito. Fez o enxoval com Isabela em tudo. Nasci e o me pai foi sozinha me registrar. Era para ser Isabela Gonçalves Costa, mas ele colocou Monyque com Y e Isabella com dois L", disse ela para Virginia Fonseca. Em seguida revelou o motivo de Leonardo ter colocado Monyque. Saiba mais!

