Filha de Leonardo posta fotos com a namorada na festa de Maria Alice

Após proibição de celulares na festa de Maria Alice, filha de Leonardo, Monyque Isabella, posta fotos oficiais do evento ao lado da namorada

A filha do cantor Leonardo, Monyque Isabella, marcou presença na festa de Maria Alice e, assim como outros convidados, esperou as fotos oficiais do evento para fazer uma publicação em sua rede social com a namorada dela, Jessica Kalossi.

Nesta terça-feira, 03, a jovem postou os registros curtindo o aniversário da sobrinha em companhia da amada e encantou. Além de surgir com sua eleita, a herdeira do sertanejo apareceu com Virginia Fonseca e outros convidados curtindo a comemoração, que contou com shows e muito mais.

"Que Jesus seja sempre o centro da sua vida, pequenininha! Tia te ama e vai tá SEMPRE aqui por você. Feliz 4 aninhos", escreveram na legenda para a primogênita da influenciadora e Zé Felipe.

É bom lembrar que, na festa de Maria Alice, os convidados foram proibidos de usarem os celulares. A atitude após o fim do casamento dos pais da aniversariante chamou a atenção. Virginia Fonseca gravou pouco do evento, mostrando algumas ilhas de comidas e impressionou ao exibir uma apenas com sorveste especiais.

Filha de Leonardo, Monyque Isabella revela história de seu nome

A filha de Leonardo com a empresária Sandra Helena, Monyque Isabella, explicou como aconteceu a escolha de seu nome. Ao participar do Sabadou com Virginia, do SBT, ao lado de seus cinco irmãos, a agrônoma contou a história de como os pais colocaram seu nome ao nascer.

A herdeira número dois do sertanejo falou que a mãe ficou encarregada e optou apenas por "Isabela", sem o Monyque e os dois "Ls". Contudo, quem foi ao cartório registrá-la foi o cantor, que ao chegar ao local resolveu dar seu toque especial ao nome, o que causou uma encrenca.

"Minha mãe engravidou e ela falou para o meu pai, 'se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, você escolhe'. Fez ultrassom, menina e ela escolheu Isabela. Perguntou: 'Pode ser?'. Ele disse: Perfeito. Fez o enxoval com Isabela em tudo. Nasci e o me pai foi sozinha me registrar. Era para ser Isabela Gonçalves Costa, mas ele colocou Monyque com Y e Isabella com dois L", disse ela para Virginia Fonseca e revelou de onde veio Monyque. Saiba tudo aqui!