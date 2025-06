Ela cresceu! Filha de Mônica Martelli impressiona com beleza

Em viagem com a mãe por Lisboa, Portugal, filha de Mônica Martelli chama a atenção com sua aparência e estilo; veja como ela está

A filha de Mônica Martelli, Júlia Marques, de 15 anos, encantou ao surgir em novas fotos com a mãe na rede social. Neste domingo, 29, a atriz compartilhou cliques viajando com a herdeira por Lisboa, em Portugal, e a jovem roubou a cena com sua beleza.

Fazendo a rara aparição, já que não gosta de aparecer em fotos com a escritora, a adolescente chamou a atenção dos internautas com sua aparência. Toda estilosa, Júlia Marques recebeu elogios ao surgir com Mônica.

"Eu e ela. Julia chegou aqui em Lisboa. Meus dias ficarão ainda melhores! Te amo, minha filha!", escreveu a famosa na legenda. Nos comentários, os seguidores admiraram a dupla. "Que lindas", falaram. "Que bom que ela permitiu tirar foto", disseram outros.

Para quem não sabe, tempos atrás, Mônica Martelli surgiu sozinha em fotos do aniversário da filha. Na ocasião, a atriz brincou sobre não ter tido permissão de compartilhar os cliques do evento.

Mônica Martelli engana o namorado e faz surpresa pra ele em Paris

Na sexta-feira, 6, a atriz Mônica Martelli, de 57 anos, decidiu compartilhar com os seguidores a decisão inusitada que tomou como forma de se declarar ao namorado, o empresário Fernando Altério, de 71 . Isso porque, em vídeo publicado no feed do Instagram, a artista contou que enganou o amado para poder aparecer de surpresa em Paris, onde ele estava.

No relato, Mônica disse que pegou um voo até Paris, na França, para ficar três dias na cidade junto com Altério, que precisou viajar a trabalho. Ao chegar no país, ela surpreendeu ele com um jantar romântico. Saiba mais aqui!