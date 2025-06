A atriz Mônica Martelli toma decisão inusitada e compartilha plano para surpreender o amado, o empresário Fernando Altério, nesta sexta-feira, 6

Nesta sexta-feira, 6, a atriz Mônica Martelli, de 57 anos, decidiu compartilhar com os seguidores a decisão inusitada que tomou como forma de se declarar ao namorado, o empresário Fernando Altério, de 71 . Isso porque, em vídeo publicado no feed do Instagram, a artista contou que enganou o amado para poder aparecer de surpresa em Paris, onde ele está.

No relato, Mônica disse que pegou um voo até Paris, na França, para ficar três dias na cidade junto com Altério, que precisou viajar a trabalho. Ao chegar no país, ela surpreendeu ele com um jantar romântico.

"Tô aqui embarcada para fazer uma surpresa. Eu já mandei uma foto que tô no estúdio gravando e a gente se fala mais tarde", disse no vídeo.

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Amor é ação. No último Mônica Total, eu falei que ao invés de olhar o amor temos que olhar o AMAR como verbo de ação. Terminei de gravar, eu resolvi ali naquele momento, que viria pra Paris por 3 dias, só para fazer essa surpresa. Porque amor é ação. Amor é aqui e agora", declarou.

Mônica Martelli surge ao lado do namorado, Fernando Altério - Foto: Reprodução/Instagram

Monica Martelli e Fernando Altério estão juntos desde 2019.

80 anos de vida da mãe de Mônica Martelli

Em março, Mônica Martelli prestou uma homenagem à mãe, Marilena Garcia, que completou 80 anos de vida. Em vídeo, compartilhado no perfil da atriz no Instagram, ela reuniu várias fotos ao lado da matriarca da família.

Já na legenda da publicação, ela escreveu: "Mãe, é hoje! 80 anos, 80 anos... que bênção! Sabemos o quanto lutou para chegar até aqui. Vamos celebrar sua vida, que abriu caminhos para tantas vidas", começou.

"Por onde você passa, você marca e transforma a vida das pessoas. Que presente conviver com tanta integridade, inteligência, sabedoria e humanidade. Seu olhar para o coletivo e suas escolhas me emocionam num mundo onde a individualidade tomou conta e virou regra.", continuou. Confira!

