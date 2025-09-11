CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  Dietas de Mariah Carey: 3 dias com alimentos de uma cor e outra com apenas 2 ingredientes
Beleza / Alimentação

Dietas de Mariah Carey: 3 dias com alimentos de uma cor e outra com apenas 2 ingredientes

A cantora Mariah Carey, que desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, 11, já afirmou que sua boa forma atual é fruto de muito foco em sua dieta

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/09/2025, às 13h46 - Atualizado às 14h32

Mariah Carey
Mariah Carey - Foto: Getty Images

A cantora Mariah Careydesembarcou no Brasil na madrugada desta quinta-feira, 11,  para apresentações no The Town, em São Paulo, e no Amazônia Live, em Belém. Reconhecida por usar roupas justasque valorizam seu corpo, a artista já afirmou que sua boa forma atual é fruto de muito foco em sua dieta.

Dois ingredientes

Em 2016, ela deu uma declaração sobre sua alimentação ao programa 'E! News', enquanto promovia o reality show 'Mariah's World'. A artista contou que segue uma dieta restrita e que existem dois alimentos que nunca podem faltar em seu dia a dia.

“A minha dieta é muito difícil, você odiaria. Tudo que eu como é salmão norueguês e alcaparras, todos os dias”, afirmou ela, que gosta de priorizar as proteínas em sua alimentação. "Estou falando sério. Eu tento ficar só com as proteínas. É o pior", complementou.

Dieta do roxo

A artista também já revelou que seguiu a dieta do roxo para perder os quilos extras que sobraram da gravidez de seus filhos gêmeos, Monroe e Moroccan, do casamento com Kanye West. A dieta da artista consistia em apenas comer alimentos em tons de lilás durante alguns dias da semana para ter os benefícios como ações antioxidantes e prevenção do câncer. 

“Mariah entrou de cabeça na nova dieta. Durante três dias por semana, ela só come alimentos roxos, como ameixas, uvas e berinjela. E já está amando os resultados”, contou uma fonte. Mas, vale ressaltar que uma dieta balanceada e com diversas cores no prato é ainda mais eficaz. Além disso, antes de adotar mudanças na alimentação, é recomendado consultar um especialista. 

Em 2024, a artista passeou com os filhos gêmeos Moroccan e Monroe, de 13 anos, nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, em seu primeiro dia no Brasil. A cantora levou os filhos a um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, especializado em carnes.

Leia também: Como é a dieta de Lady Gaga? Chef revela segredos da alimentação da diva pop

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Mariah Carey

