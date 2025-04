Como é a dieta de Lady Gaga? Chef revela segredos da alimentação da diva pop

Conhecida por sua energia contagiante nos palcos, Lady Gaga segue uma alimentação rigorosamente controlada. Veja o que ela costuma comer

A cantora estadunidense Lady Gaga está no Brasil para o seu megashow no dia 3 de maio na Praia de Copacabana. A estrela pop, que é conhecida por sua energia contagiante nos palcos, segue uma alimentação rigorosamente controlada que exclui alimentos ultraprocessados e preparações à base de farinha branca.

Em entrevista ao blog de culinária The New Potato, Bo O'Connor, chef pessoal e amiga de longa data da cantora, contou que ela extremamente consciente sobre o que coloca no prato. Apesar de ter um bom apetite, ela opta por evitar produtos industrializados. “Ela costuma fazer shows intensos, então claramente não pode comer essas coisas”, afirmou.

Durante suas turnês, ela prioriza ingredientes naturais e funcionais. Bebidas como chás, suco verde e água de coco fresca ela costuma ingerir sem grandes restrições.

Café da manhã de Lady Gaga

Lady Gaga inicia o dia com uma refeição leve, rica em proteínas e vegetais. No café da manhã, costuma consumir ovos inteiros ou apenas as claras, além de iogurte grego com uma granola mais saudável. “Se Gaga acorda com vontade de comer uma rabanada ou algo mais doce, faço uma versão mais saudável disso para ela", ele contou.

Almoço de Lady Gaga

Na hora do almoço, ela costuma optar por uma salada reforçada. "Ela definitivamente sempre come uma salada durante o dia, seja no almoço ou no jantar", disse O’Connor à revista "People", em 2017.

Jantar de Lady Gaga

No jantar, Lady Gaga costuma escolher massas sem glúten ou feitas de quinoa, servidas com vegetais e camarões grelhados.

Quando é o show de Lady Gaga?

Ela vai se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. O show está previsto para começar às 21h45 e terminar 0h15. As atrações de abertura serão DJs. Vale lembrar que a única apresentação de Lady Gaga no Brasil ocorreu em 2012. Pois ela cancelou, de última hora, a sua participação no Rock in Rio 2017 devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.

Leia também: De onde vem a fortuna de Lady Gaga? Cantora tem patrimônio de R$ 2 bilhões