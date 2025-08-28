Com câncer em remissão, Simony passa por procedimento estético nos glúteos

CARAS Brasil
Beleza / Autoestima

Cantora Simony realiza técnica exclusiva após tratamento de câncer e reforça importância da autoestima e do cuidado responsável

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 21h09

Dra. Carla e Simony
Dra. Carla e Simony - Foto: Reprodução / Instagram

Após enfrentar uma longa batalha contra o câncer, Simonysegue em busca de novas formas de cuidar de si mesma e fortalecer a autoestima. Nesta quinta-feira, 28, a cantora realizou o chamado “glúteo boom”, um conjunto de procedimentos estéticos não cirúrgicos voltados para melhorar o contorno e a firmeza dos glúteos.

O tratamento foi feito pela Dra. Carla Caixeta, biomédica referência em estética avançada e fundadora da Clínica Orphia, localizada em Anápolis, Goiás. Segundo a cantora, a escolha pelo procedimento veio como parte de um processo de renovação pessoal e de valorização do corpo após superar momentos difíceis.

Depois de tudo que passei, entendi que cuidar de mim é essencial. Estar bem com a minha saúde e com meu corpo é também cuidar da minha autoestima. Conheci a Dra. Carla e simplesmente amei o protocolo que ela preparou para mim. Sei que vou ficar muito melhor, principalmente em relação à flacidez, e estou animada e feliz com essa nova fase”, declarou Simony.

Equilíbrio entre saúde e estética

O protocolo desenvolvido para a cantora utiliza bioestimulador e ácido hialurônico para corrigir pequenas depressões, harmonizando o formato dos glúteos de forma natural. Além disso, foram aplicados fios de colágeno na região conhecida como “bananinha” (a parte inferior e lateral dos glúteos) para aumentar a firmeza e a sustentação da pele.

Simony também recebeu cuidados específicos nas coxas, com foco em realçar o contorno corporal sem exageros. Todos os procedimentos foram realizados com a liberação e aprovação de seu médico, reforçando a importância da segurança e da responsabilidade.

Paralelamente ao tratamento, a artista mantém uma rotina de treinos, alimentação equilibrada e hábitos saudáveis para potencializar os resultados e garantir bem-estar físico e emocional.

Sempre atenta à importância de preservar a naturalidade, a Dra. Carla Caixeta destacou que o objetivo do protocolo foi apenas valorizar os atributos da cantora: “O bumbum da Simony já era bonito, apenas havia algumas pequenas depressões que precisavam ser tratadas”, explicou a especialista.

Leia também: Em remissão do câncer, Simony exibe físico atual em foto na academia: 'Reconstrução'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

