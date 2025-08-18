Cauã Reymond exibe o físico impecável em dia na praia

Astro da novela Vale Tudo, da Globo, o ator Cauã Reymond aproveitou a manhã ensolarada desta segunda-feira, 18, para tomar um banho de mar

O ator Cauã Reymond aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 18, para tomar um banho de mar. O astro foi fotografado pelos paparazzi com o peitoral definido à mostra enquanto usava apenas uma bermuda para seu passeio ao ar livre.

Cauã foi visto logo depois de se refrescar no mar. Atualmente, ele está no elenco da novela Vale Tudo, da Globo, na qual interpreta César.

Recentemente, o ator foi fotografado na praia ao lado de sua nova namorada. Ele foi flagrado trocando beijos com a modelo Luana Mandarino em uma praia no Rio de Janeiro. Os dois aproveitaram a manhã de sol para renovarem o bronzeado ao ar livre e os paparazzi registraram um momento de carinho do novo casal.

Os rumores sobre o affair deles começaram em meados de 2024, mas ficaram mais intensos nas últimas semanas após os fãs perceberem que ela estava fazendo fotos em lugares que pareciam ser da casa dele. No entanto, eles ainda não revelaram qual é o status do relacionamento.

Luana é modelo e já participou do reality show Rio Shore, da MTV, em 2021. Nas gravações, ela chamou a atenção pelas confusões com os outros participantes e também as cenas ousadas. Veja as fotos do casal aqui.

Cauã Reymond - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

O segredo da boa forma de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond abriu o jogo ao falar sobre sua boa forma. Atualmente no ar como César em 'Vale Tudo', da TV Globo, o artista tem chamado atenção do público por seu físico, conquistado com muito exercício físico e dieta saudável.

Em entrevista ao site 'Gshow', Cauã falou um pouco sobre sua rotina equilibrada e entregou o segredo para conseguir manter a boa forma mesmo com a agenda cheia devido às gravações do remake.

De acordo com o famoso, além de seguir à risca a dieta sugerida por uma nutricionista, ele também conta com duas funcionárias responsáveis para preparação de seu cardápio. "Gosto de comer bem. Penso muito na combinação dos alimentos, em como ter uma melhor digestão", iniciou.

"E gosto de comer porções menores, com um intervalo menor de tempo. E funciona muito bem para mim. Me sinto com mais energia, menos cansado e bem alimentado", continuou Cauã Reymond, revelando que passou a 'comer bem' ainda na adolescência, quando se tornou atleta amador.

O artista ainda entregou as preferências do cardápio em sua rotina: "Gosto de arroz, gosto de levar bolinho de arroz para a gravação, mas prefiro feijão. Só não sou um grande fã do feijão com arroz porque me dá uma certa sonolência, principalmente antes de trabalhar. Aí acabo sempre preferindo inhame como forma de carboidrato ou batata, batata doce, batata inglesa, batata roxa…", declarou.

Apesar de seguir uma dieta restrita, Cauã Reymond contou que não deixa de consumir alimentos de seu gosto: "Adoro um frango à milanesa. Frito mesmo. Mas, quando a gente faz, cuida bastante do óleo, para ele ser novinho. E gosto de fazer batata na airfryer. O bolinho de chuva e o pãozinho de queijo, a gente faz em casa também", concluiu o ator.

Clima de paz entre Cauã Reymond e Bella Campos

O ator Cauã Reymond e a atriz Bella Campos deram o que falar por causa de um climão nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, logo no início das gravações. O desentendimento rompeu os muros dos estúdios da emissora e viralizou na internet. Será que agora eles fizeram as pazes? Segundo um colunista, o clima nos bastidores já é outro.

Poucos meses após o desentendimento vir à tona, os atores mudaram suas posturas um com o outro e a paz reinou. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, Cauã e Bella passaram a ter uma boa relação nos últimos dois meses.

O jornalista contou que os dois conversaram sobre a repercussão do atrito entre eles e se entenderam em prol do bom desempenho de ambos na novela. Inclusive, eles passaram a conversar sobre assuntos cotidianos entre uma cena e outra.

O colunista ainda apontou que um dos grandes responsáveis por amenizar o clima entre os dois foi o diretor Paulo Silvestrini, que soube como trabalhar com eles depois do climão e não deixou que os desentendimentos afetassem o andar da novela.

