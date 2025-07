Cauã Reymond surge aos beijos com modelo em dia na praia

Após rumores de affair, Cauã Reymond é fotografado trocando beijos em dia na praia com modelo que já participou de reality show

O ator Cauã Reymond fez a fila andar! Neste sábado, 26, ele foi flagrado trocando beijos com a modelo Luana Mandarino em uma praia no Rio de Janeiro. Os dois aproveitaram a manhã de sol para renovarem o bronzeado ao ar livre e os paparazzi registraram um momento de carinho do novo casal.

Os rumores sobre o affair deles começaram em meados de 2024, mas ficaram mais intensos nas últimas semanas após os fãs perceberem que ela estava fazendo fotos em lugares que pareciam ser da casa dele. No entanto, eles ainda não revelaram qual é o status do relacionamento.

Luana é modelo e já participou do reality show Rio Shore, da MTV, em 2021. Nas gravações, ela chamou a atenção pelas confusões com os outros participantes e também as cenas ousadas.

Atualmente, Cauã interpreta o personagem César na novela Vale Tudo, da Globo.

Cauã Reymond é fotografado com Luana Mandarino na praia - Foto: Dilson Silva / AgNews

O segredo da boa forma de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond abriu o jogo ao falar sobre sua boa forma. Atualmente no ar como César em 'Vale Tudo', da TV Globo, o artista tem chamado atenção do público por seu físico, conquistado com muito exercício físico e dieta saudável.

Em entrevista ao site 'Gshow', Cauã falou um pouco sobre sua rotina equilibrada e entregou o segredo para conseguir manter a boa forma mesmo com a agenda cheia devido às gravações do remake.

De acordo com o famoso, além de seguir à risca a dieta sugerida por uma nutricionista, ele também conta com duas funcionárias responsáveis para preparação de seu cardápio. "Gosto de comer bem. Penso muito na combinação dos alimentos, em como ter uma melhor digestão", iniciou.

"E gosto de comer porções menores, com um intervalo menor de tempo. E funciona muito bem para mim. Me sinto com mais energia, menos cansado e bem alimentado", continuou Cauã Reymond, revelando que passou a 'comer bem' ainda na adolescência, quando se tornou atleta amador.

O artista ainda entregou as preferências do cardápio em sua rotina: "Gosto de arroz, gosto de levar bolinho de arroz para a gravação, mas prefiro feijão. Só não sou um grande fã do feijão com arroz porque me dá uma certa sonolência, principalmente antes de trabalhar. Aí acabo sempre preferindo inhame como forma de carboidrato ou batata, batata doce, batata inglesa, batata roxa…", declarou.

Apesar de seguir uma dieta restrita, Cauã Reymond contou que não deixa de consumir alimentos de seu gosto: "Adoro um frango à milanesa. Frito mesmo. Mas, quando a gente faz, cuida bastante do óleo, para ele ser novinho. E gosto de fazer batata na airfryer. O bolinho de chuva e o pãozinho de queijo, a gente faz em casa também", concluiu o ator.

