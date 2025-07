Catia Fonseca esbanja beleza natural em fotos na praia: 'Belíssima'

De férias nos Estados Unidos, a apresentadora Catia Fonseca ganhou elogios ao compartilhar fotos curtindo o dia em uma praia

Catia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 24, ao compartilhar algumas fotos exibindo toda sua beleza natural durante sua viagem de férias.

A apresentadora viajou para a Califórnia, nos Estados Unidos, e impressionou ao exibir seu corpo sarado durante um passeio na praia. Para o momento de lazer, ela surgiu usando um maiô estampado e óculos escuros.

Ao postar as imagens em que aparece fazendo poses em meio ao lindo cenário, Catia falou sobre sua experiência. "Entre pedras, sol e mar… um momento só meu. Conexão com a natureza, silêncio da alma e a energia boa de simplesmente estar. Quem mais ama esse tipo de paz?", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Linda", comentou a atriz Priscila Fantin. "Belíssima! Sol e mar tudo de bom", disse uma seguidora. "Que linda", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Arrasando", afirmou mais uma.

Vale lembrar que no mês passado Catia Fonseca anunciou sua saída da Band. Ela comandava o programa Melhor da Tarde na emissora. "Com carinho e verdade, encerro um ciclo. Foram mais de 30 anos de uma trajetória construída com aquilo que sempre me guiou: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o primeiro dia — levar alegria, leveza e bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto afeto ao longo dessa caminhada. Hoje, com o coração sereno, reconheço que é hora de fechar um capítulo importante da minha história (...)", disse ela em um trecho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Catia Fonseca (@catiafonseca)

Catia Fonseca vai fazer sua estreia na Globo em programa de domingo

A apresentadora Catia Fonseca já tem novidades em sua carreira. Tudo aponta para que ela faça a sua estreia na Globo ainda neste semestre. De acordo com o comunicador Thiago Pasqualotto e a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Catia Fonseca deve integrar o elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. A participação dela no quadro seria uma forma de apresentá-la para o público da emissora. Isso porque existem outras negociações para que Catia Fonseca assine contrato com a Globo. Saiba mais!

