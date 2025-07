Cátia Fonseca estaria negociando com a Globo para integrar programa matinal

Após deixar a Band nas últimas semanas, Cátia Fonseca estaria negociando com a Globo para ficar em programa da manhã, diz colunista; veja

A apresentadora Catia Fonseca pode estar em fase final de negociação com a Globo. Segundo informações noticiadas por Carla Bittencourt, do site Leo Dias, o contrato já até estaria no setor jurídico da emissora carioca, faltando apenas alguns ajustes para ser assinado.

Ainda conforme a colunista, a ex-Band não estaria sendo cogitada para ficar no lugar de Ana Maria Braga, mas sim para integrar outro programa matinal da grade, o É de Casa. Além desse lugar, a Globo ainda estaria estudando outras formas de usar seu talento no GNT. Segundo Carla Bittencourt, nada ainda está fechado, mas a conversa realmente existiria.

É bom lembrar que Cátia Fonseca se pronunciou o dia 11 de junho sobre sua decisão de sair da Band. Ela estava no comando do programa Melhor da Tarde há sete anos. Através de uma carta aberta, a apresentadora disse que era a hora de "fechar um capítulo importante da minha história".

"Com carinho e verdade, encerro um ciclo. Foram mais de 30 anos de uma trajetória construída com aquilo que sempre me guiou: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o primeiro dia — levar alegria, leveza e bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto afeto ao longo dessa caminhada", começou e deu mais detalhes.

Catia Fonseca expõe motivo para ter pedido demissão da Band

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou. Leia mais aqui!